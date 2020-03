¡Cumpleaños de princesa para Alaïa! Toni Costa y Adamari López le sorprenden con una fiesta de cuento de hadas Aunque entre semana le hicieron un festejo, la pareja le tenía preparado un fiestón por todo lo alto a su pequeña con castillo, música y mucha magia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡La pequeña Alaïa se hace mayor! Esta semana la hija de Adamari López y Toni Costa celebraba una primera fiesta por su quinto cumpleaños en el colegio junto a sus compañeros. Pero ha sido este sábado cuando los felices papis han tirado la casa por la ventana y le han organizado un festejo propio de una princesa. La celebración fue compartida por la pareja en sus reces sociales donde, casi, casi, nos sentimos invitados de excepción a este cuento de hadas en el que no faltó el castillo, los duendes y las hadas. Vestida como una auténtica princesa, Alaïa vivió un día de ensueño y felicidad absoluta. El lugar parecía de película. Para dar la bienvenida a su princesa, la puerta contaba con globos color rosa y el nombre de la cumpleañera por todos lados. En el interior una fiesta de principio a fin con un parque de bolas, animadoras, maquilladoras y un menú exquisito para niños y mayores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viendo las imágenes es difícil saber quién se lo pasó mejor, si los peques o los grandes. Entre los invitados no faltó uno de lujo, el amigo y compañero de Adamari en Un Nuevo Día, el Chef James que deleitó a los allí presentes con sus maravillosas creaciones. Además acudió acompañado de su esposa y su bebecita. Lo más bonito del día, la sonrisa de Alaïa que no dejó de disfrutar ni un solo momento. Su orgulloso papi tampoco. El bailarín se dejó llevar por la música y se marcó unos cuantos pasitos amenizando la fiesta con su carisma y sentido del humor. Un cumpleaños inolvidable que quedará por siempre grabado en el corazón de su protagonista. ¡Por muchos más preciosa! Advertisement

