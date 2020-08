¡Critican la dentadura de Kailani y Aislinn Derbez saca las garras por su hija! Así reaccionó la hija de Eugenio Derbez ante aquellos que, a raíz de una foto, comenzaron a criticar la forma de los dientecitos de su pequeña. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que no está bien criticar los defectos de los demás y menos en público, pero las redes no entienden de límites y de vez en cuando, todos los que están expuestos tienen que pasar por la criba de sus seguidores, unas veces más amables y otras menos. Esta vez le tocó a Aislinn Derbez escuchar comentarios críticos y bromas acerca de lo que más quiere: su pequeña hijita, fruto del matrimonio con el actor Mauricio Ochmann, de quien se separó hace unos meses. Todo comenzó con esta simpática foto, compartida por la creadora de La Magia del Caos para felicitar por su cumpleaños a su hermana pequeña, Aitana, última hija de Eugenio Derbez, quien a sus solo seis añitos es tía de Kailani. “¡HAPPY BIRTHDAY a la mejor tía del mundo! ¡Te amamos demasiado Aitana! #Happy6”, escribió la actriz emocionada. “Gracias a la prima Morgana por la mejor foto ever”, añadió. Pues la mejor foto ever dio pie a que algunas personas repararan en los dientecitos que asomaban bajo la boca de la niña y más de un seguidor le recomendó a la actriz que acudiera con su hija a visitar la consulta de un dentista. “Tiene la mordida abierta”, “todavía se chupa el dedo” y alguien dijo en tono de chiste: “Nadie:... Absolutamente nadie:... Dentistas: Urg. Ortopedia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la mamá de la nieta de Eugenio Derbez no se quedó callada: Image zoom INSTAGRAM Aislinn Derbez “A los que tienen alma de dentistas y a las mamás curiosas, efectivamente esta foto es de hace seis meses, cuando usaba chupón. Ahora ya la mordida está regresando a su lugar natural sin problemas”. Y añadió un significativo: “Relájense un buen”. Muchas otras personas regañaron a los bromistas y algunas celebridades recalcaron lo bellas que están las niñas. “¿Ya seis? Wow, ¡están cada día más hermosas!”, escribió su amiga, la actriz y cantante Sandra Echeverria.

