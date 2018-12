Kourtney Kardashian es criticada en las redes porque su hijo tiene el pelo largo

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Kourtney Kardashian fue duramente criticada por usuarios en las redes sociales porque su hijo menor, Reign tiene el cabello largo.

La mayor de las Kardashian, que acaba de posar supersensual para la revista GQ tras desnudar su derriere, recibió los comentarios en su contra en una de las fotos que colgó recientemente en su cuenta de Instagram. La madre de tres niños aparece en la imagen con una computadora en la falda y su hijo está parado a su lado en el patio de una piscina. En el calce, la hermana de Kim Kardashian se limitó a escribir: “Christmas shopping” o “compras de Navidad”.

Sin embargo, la foto no fue bien recibida por algunos cibernautas. People reseña que en los comentarios la atacaban. “Corta su cabello. Que ridículo”, escribió una persona. Incluso, una persona le comentó que no dijera que Reign lo quería tener largo, porque “él es un niño, él no sabe”. Además, agregó que presuntamente la misma moda la había usado con Mason.

No obstante, los fans de Kourtney salieron en su defensa. “Dejen tranquilo su hermoso cabello. Me encanta. Yo tengo tres hijos y tienen el cabello largo. La gente solo está celosa”, dijo una seguidora. Mientras, otra fan añadió: “No se mentan con su cabello; ¡es precioso!”. Incluso, otra usuaria se solidarizó con la mayor del clan Kardashian-Jenner al expresarle que no hiciera caso de las críticas, que solo ella sabe lo qué es mejor para sus hijos. “Todos tus hijos son hermosos. A mí me encanta el cabello largo en niños pequeños y grandes. Siempre habrá gente odiando”.