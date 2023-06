Cristina Eustace revela el sexo del bebé que espera Tras anunciar el mes pasado que estaba embarazada por segunda ocasión, ahora Cristina Eustace da a conocer si espera una nena o un varón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristina Eustace Cristina Eustace | Credit: TELEMUNDO El mes pasado, Cristina Eustace dio a conocer que esperaba un segundo hijo, que fue concebido en su actual relación sentimental con el chef Daniel Alejandro Enríquez, a quien conoció gracias a su participación en Top Chef VIP. Así, la cantante también reveló que su pareja y ella estaban hablando de boda. Ahora, la famosa no dudó en revelar el sexo de su nene; para ello, acudió al programa Hoy día, donde iba vestida de azul y detalles rosa; lo cual, no permitía definir si esperaba una niña o un niño. Tras varias pistas, su hijo mayor Andrés, a quien concibió durante su romance con Esteban Loaiza, entró al estudio y se colocó frente a una gran caja decorada con cuadros blancos, rosas y azules. El chiquillo jaló los listones y salieron globoso del último color, confirmando que la intérprete de "Cuando me extrañes" esperaba a un varoncito. Los conductores celebraron el anuncio de manera visiblemente emocionada. De hecho, la famosa dio a conocer fragmentos de la emisión donde fue compartiendo parte de este importante anuncio, hasta su conclusión. "¡Gracias con todo mi corazón por tanto amor a mi familia! ¡¡¡Los amo!!!", escribió en una de sus historias de Instagram donde fue mostrando el Gender reveal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También realizó una publicación con un video. "¡¡¡Dios escuchó a mi hijo Comayes!!! ¡Gracias Dios mío por este hermoso regalo! Gracias con todo mi corazón a mis grandes amigos de Hoy día", mencionó paga acompañar dicho audiovisual. "¡Muchas felicidades comaye te deseo lo mejor en esta nueva etapa! Muchas bendiciones para ti"; "Ay, que bello este video. Lloro de lo que transmite, que lindo. Felicidades, Dios bendiga a tu familia y ese bebé hermoso que viene en camino"; "¡¡¡Ayyyyyy, se me puso la piel chinita mi Cris!!! Felicidades eres una súper mamá y me consta, y ahora con otro príncipe", y "Me imaginé que iba ser niño; felicidades", mencionaron los cibernautas. Si bien aún no da el nombre del bebé, seguramente, Cristina Eustace seguirá dando detalles de su embarazo hasta la llegada de su varoncito.

