¡Tremendo pool party de Cristiano y Georgina con sus cuatro hijos! ¡El futbolista y la modelo disfrutaron de una fiesta en su alberca y sin salir de casa! Rodeados de muñecos, en su piscina climatizada, a esta familia de guapos no les faltó ningún detalle Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué maravilla! Así da gusto. Igual estás viendo la tele en el sofá que te tiras al agua de la alberca en tu propia sala. Así parece suceder en el hogar del ídolo del fútbol Cristiano Ronaldo que continúa al lado de la modelo Georgina Rodríguez, muy bien rodeados de los peques de la casa: Cristiano Jr., los mellizos Matteo y Eva, y Alana Martina. Rodeados de muñecos, en su alberca climatizada, a esta familia de guapos no les falta ningún detalle: “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”, escribió muy poética bajo la foto la bellísima modelo. El futbolista dejó la cuarentena para incorporarse a los entrenamientos de la Juventus de Turín, pero parece que se cuidó tanto o más que siempre, porque volvió impecable al trabajo con esta envidiable figura. Sin duda la pareja ha pasado unos días inolvidables durante el aislamiento sin separarse de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me encanta pasar días todos juntos jugando y aprendiendo. Disfrutándonos. Si hay algo que podemos sacar en positivo de este aislamiento es que los momentos más felices los creamos nosotros mismos y son el 99% del tiempo. Los pequeños momentos, las cosas cotidianas, la familia. Os amo”, dijo entonces la feliz mamá. Georgina Rodríguez le contó hace unos meses a la revista italiana Grazia que tanto ella como Cristiano quieren que sus hijos disfruten de una infancia de lo más normal posible. “No queremos encerrarlos en una urna de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad”, aseguró.

