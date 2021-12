¡Cristiano Ronaldo y Georgina ya saben el sexo de sus mellizos! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya conocen el sexo de los bebés y están derretidos con la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Credit: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no pueden estar más emocionado con la llegada de dos nuevos integrantes a la familia. La pareja anunció el pasado octubre que estaba en espera de mellizos y ahora ya conocen el sexo de los bebés. De una manera sencilla pero muy tierna, la familia conoció que traerían al mundo a una niña y un niño. Fueron sus cuatro hijos Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María y Mateo los encargados de explotar los globos, de los que salieron los colores azul y rosado. En el video compartido en Instagram tanto por la modelo como por el futbolista, se puede ver la profunda emoción de los niños al saber que se les sumarían un hermanito y una hermanita. "Donde comienza la vida y el amor nunca termina ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ # bendecida", escribió Rodríguez al compartir el momento tan especial. Cristiano, por su parte, colgó el mismo mensaje. A la pareja le ha llegado una lluvia de comentarios de felicitaciones por parte de los seguidores. "La bendición más grande"; "estoy llorando"; "felicidades, hermano"; "gracias por compartir esto con nosotros", les dijeron. El pasado mes de octubre la pareja nos sorprendió a todos con el anuncio de que esperaban mellizos. "Encantados de anunciar que esperamos mellizos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos deseando conoceros", dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio del sexo de los bebés lo hicieron en un lugar especial de la casa que tienen Mánchester, Inglaterra. Es decir, en el hall que han decorado de manera tan elegante en estas navidades, donde hay un gran árbol lleno de luces, bolas, lazos y estrellas entre doradas y plateadas, que hacen del espacio un lugar único.

