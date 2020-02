Los hijos de Cristiano Ronaldo no ven mucha televisión ¿por qué? Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, confesó en entrevista que sus hijos casi nunca ven la televisión ¿por qué? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno pensaría que los hijos de Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas profesionales mejor pagados del mundo, estarían rodeados de lujos y mimos que quizás muchos niños alrededor del mundo en su vida podrán disfrutar. Pero no es así. Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol, acaba de conceder una reveladora entrevista por medio de la cual asegura que ella y su amado Cristiano están intentando conseguir que sus niños lleven una vida lo más normal posible, incluso, no les dejan pasar mucho tiempo frente al televisor. “Raramente encendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados con los niños”, explicó la modelo de 26 años nacida en Argentina a la revista italiana Grazia, cuya portada engalana este mes. “Quiero que mis hijos sean protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar en poni, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa”, explicó sobre el cómo están criando a los cuatro nenitos. “No queremos encerrarlos en una urna de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 27 de enero la modelo celebró sus 26 años de vida rodeada de su hija Alana Martina y de los otros tres hijos de Ronaldo: los mellizos Eva y Matteo y Cristiano Jr. La doña se encuentra sumamente atareada pues fue elegida para copresentar la próxima edición del Festival de San Remo, a celebrarse del 4 al 8 de febrero. “Soy una mujer que quiere trabajar y ser independiente”, asegura la maniquí. “No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico…soy una persona conocida pero quiero mostrar quién soy, que la gente me descubra”. Advertisement

