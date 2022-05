Georgina Rodríguez revela el nombre de su hija tras la muerte de su mellizo La pareja de Cristiano Ronaldo no solo compartió unos retratos de su recién nacida, sino que también dio a conocer el nombre que han elegido para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas con sentimientos encontrados para Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez. Los papás anunciaban hace unas semanas la pérdida de uno de sus mellizos cuando estos venían al mundo. La niña logró sobrevivir y eso ha sido la máxima bendición para estos padres adoloridos por el fallecimiento de su otro bebé. Cuando se cumplen 20 días de su nacimiento, la mamá ha querido presentar oficialmente a su pequeña con un retrato de la chiquitina esbozando una gran sonrisa. Con pocas palabras, pero con toda la emoción de mamá, la maniquí ha comunicado al mundo el nombre que ella y el papá han elegido. Georgina Rodríguez Credit: Getty Images "Bella Esmeralda, 18-04-2022", escribió la orgullosa mamá junto a tres imágenes de la princesa en su cunita, en una sonriendo y en otras durmiendo como un angelito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En apenas 24 horas las imágenes publicadas en Instagram superaron los 5 millones de LIKES por el alto nivel de ternura que emanan. La recién nacida Esmeralda ha llegado a la familia del futbolista y la modelo española para llenarla de alegría. ¡Y ya suman cinco hijos para el jugador!

