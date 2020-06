¡Así están Simone y Mikhail, los hijos adolescentes de Cristian Castro! El cantante y su ex, Valeria Liberman, han mantenido a sus hijos totalmente ajenos y alejados del medio hasta hoy que el artista ha hablado así de ellos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta el momento la única que se roba el show en las redes es Rafaela, la hija más pequeña de Cristian Castro que tiene revolucionados a todos con su talento al piano y su desparpajo frente a las cámaras. Pero, ¿qué fue de sus dos hijos mayores fruto de su matrimonio con Valeria Liberman? Por primera vez en mucho tiempo, el cantante mexicano ha hablado abiertamente de ellos y de su situación en una íntima charla con su amiga y colega, Guadalupe Pineda. Durante este vivo en Instagram contó cómo se encuentran sus dos adolescentes Simone, de 15 años, y Mikhail, que va camino de 13. "Ya tengo mi hija de 15 años, estoy muy contento, está por cumplir 15 años precisamente este 15 de junio, mi hijita, estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mikhail que tiene 12 años, va para los 13", comenzó diciendo orgulloso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su carrera le impide estar con ellos todo lo que quisiera, sí ha querido expresar el profundo amor que siente por los tres, a los que intenta dar la mejor educación posible. "Estoy orgulloso de ellos. Los tengo en muy buenas escuelas y pues gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas pues realmente es el público el que me da mi trabajo", ha explicado en esta amena conversación. Simone y Mikhail nacieron en el 2005 y 2007, respectivamente, durante su relación con la argentina y si bien los primeros años de su vida sí pudimos seguirles la pista, después se la perdimos por completo. Al principio les vimos en varios programas de televisión junto a su famoso papi, como este emotivo momento durante una de sus participaciones en el programa de Don Francisco. Pero tras su separación de Valeria no hemos vuelto a tenerles delante de las cámaras. Quien sí se mueve delante de ellas como pez en el agua es Rafaelita, como él cariñosamente llama a su pequeña de seis años. La chiquitina, que se acaba de graduar de Kinder en estos días tal y como expresó Cristian en esta entrevista, tiene su propio perfil de Instagram en el que ya cuenta con 74 mil seguidores. A pesar de su temprana edad ya es toda una influencer que presume looks, juegos y divertidos en familia. Definitivamente con ella ¡ha nacido una estrella!

Close Share options

Close View image ¡Así están Simone y Mikhail, los hijos adolescentes de Cristian Castro!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.