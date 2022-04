La hija de Cristian Castro brilla por su ausencia en la fiesta de cumpleaños que le organizó su papá Verónica Castro compartió una serie de posts en redes asegurando que a su hijo lo habían dejado plantado, ¿por qué faltó la niña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir rafaela castro y cristian castro Credit: IG/rafaelacastroficial; CristianCastro Las redes están que arden con el supuesto plantón que le dieron al cantante mexicano Cristian Castro tras supuestamente haber organizado un fiesta de cumpleaños para su hija Rafaela Castro y que ella brillara por su ausencia. El furor despertó tras el mensaje que Verónica Castro —madre del artista— habría publicado y que decía: "Cris le preparó un festejo [a Rafaela] pero no llegó, ojalá se puedan encontrar en algún momento", El mensaje iba acompañado de la invitación al evento "Brunch & Dance" que rezaba: "Te espero para bailar y conocernos! 3 de abril, 14 horas", y que según dicho documento se llevaría a cabo en Montevideo, Uruguay. En otro post colgado por un seguidora de Cristian Castro para felicitar para la menor —que es fruto de la relación entre Cristian Castro y Paola Eraso— por su octavo cumpleaños y que incluía un video de un cumpleaños pasado de la niña se observa a la diva de las telenovelas con la tierna nenita apagando las velitas de un pastel y dándole una probadita a su abue. Entre los comentarios del post destaca uno de la mismísima reina Vero Castro diciendo: "Qué pena tampoco llegó a la fiesta que le tenía preparada Kristian se quedó son su fiesta mi hijo". La menor reside en Bogotá, Colombia, junto a su madre y ahí acude al colegio. En redes la niña mantiene una cuenta pública de Instagram que es "administrada por sus padres: Cristian Castro y Paola Eraso como" —según se indica— y cuenta con más de 98,000 seguidores. Por dicho medio documenta su vida diaria, promueve restaurantes, ropa y otros productos. Curiosamente hace dos días en dicha plataforma surgió un video de la niña en el salón de belleza haciéndose un lindo peinado de trenzas, pero sin mención alguna de la fiesta que supuestamente le preparaba su padre. Hasta hace un par de años Verónica Castro era muy cercana a su nieta y constantemente derretían a las redes con su ternura apareciendo juntas: Rafaela Castro hija de Cristian Castro Credit: IG/rafaelacastroficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento no ha habido comentarios públicos respecto a la ausencia de la niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija de Cristian Castro brilla por su ausencia en la fiesta de cumpleaños que le organizó su papá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.