¡Cosculluela ya es papá y revela la cara de su bebé recién nacido! El rapero boricua derritió las redes al publicar una tierna foto del primer encuentro entre el bebé y su madre aún en la sala del hospital donde nació. ¡Mírala aquí! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante urbano Cosculluela se convirtió en padre por cuarta vez y reveló a través de sus redes sociales el rostro del bebé momentos después de su nacimiento. Con una tierna foto del primer encuentro entre su esposa, Jennifer Fugenzi, y la criatura, el rapero puertorriqueño expresó su emoción tras ver nacer a su bebé que ya tiene nombre: Pedro José. “Otro Cosculluela pa’ la colección. Bienvenido Pedro José. ¡Gracias Dios mio! Gracias Dr. Berríos siempre por la atención”, escribió el intérprete de “Prrrum” en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de felicitaciones de sus colegas no se hicieron esperar, entre ellos JAlvárez, Farruko, Wisin y Maluma. “Felicidades, mucha salud”, le escribió su compatriota y amigo Residente. El Príncipe, como también se le conoce en el género, es papá de José Fernando y Franco José —de pasadas relaciones— y Paolo José, éste último también de su relación con Fugenzi. Esta, por su parte, también tiene una hija de una relación previa, Mía Amelia, a quien el cantante ve como su propia hija, según ha dicho en diferentes oportunidades. “La Familia, los únicos que están contigo en las malas, en las buenas y hasta el final... tus hijos te harán eterno. Cuando yo no esté va estar José Fernando Cosculluela, cuando él no esté va estar Mía Amelia, luego Franco José , después Paolo José y Pedro José. Todos Cosculluela. Que Dios Bendiga la familia de todo el que me lee. Amén, compartan y valoren que ahí está la verdadera riqueza del hombre”, escribió el cantante en cuenta de Instagram. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Cosculluela ya es papá y revela la cara de su bebé recién nacido!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.