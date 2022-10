9 consejos para quedarte embarazada a la primera "El amor verdadero se conoce cuando se es madre", confirman muchas mujeres. Si estás pensando en estrenarte, o serlo por segunda o tercera vez, necesitas seguir ciertos tips para quedar embarazada lo antes posible. ¡Veamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 1. Ver al médico Chicas, tendrán más éxito de lograr un embarazo si su cuerpo está en buenas condiciones para concebir. Por eso, antes de procrear a tu bebé y experimentar cambios, será bueno que vayas a ver a un ginecólogo. El especialista tendrá la posibilidad de analizar tu historial familiar y realizar algunas pruebas de saliva y sangre. 2. Ácido fólico Alimentos como verduras, frutas, legumbres y cereales contienen ácido fólico. También se recomienda tomar 1 miligramo por día hasta que la prueba de embarazo dé positiva. Posteriormente, es normal que el médico eleve la dosis. 3. ¿Cuándo ovulas? Este es uno de los mejores secretos para lograr un embarazo. El óvulo es como un tiro al blanco y el esperma, una flecha. Tu chico deberá impulsar su "arma" apenas el óvulo salga. Mujer sujetando ecografia Mujer sujetando ecografia | Credit: Getty Images Si estás ovulando: -Notarás una molestia en la ingle. Esto sucede porque el óvulo salió y se dirige hacia las trompas de Falopio. -Apresúrate a mantener relaciones sexuales con tu pareja si observas unas pequeñas manchitas en tu ropa interior. Este proceso llamado spotting ovulatorio tarda solo 48 horas. -Sientes sensibilidad en los senos. -El moco cervical es transparente, abundante, elástico, suave y resbaladizo. 4. NO fumes Las mujeres que fuman, consumen alcohol o drogas tienen mayores problemas para quedar embarazadas. O si lo logran, sus hijos desarrollan enfermedades o malformaciones. 5- Ten mucho sexo Exactamente durante esos días en los que estás ovulando es cuando necesitas intensificar tus relaciones sexuales. Para entenderlo mejor, te explicamos: -Cuando tu ciclo menstrual es de 28 días, la ovulación será el día 14. -Si la menstruación tarda 26 días, tu ovulación será el día 12. Deberás tener más sexo entre los días 10 y 14 porque hay más fertilidad. -Si eres de las mujeres con ciclos menstruales largos (34 días), ten sexo entre el 18 y el 22. "Al mantener relaciones durante los días que te corresponden, tendrás más probabilidades de ser mamá. El espermatozoide vive en el aparato reproductor femenino entre 3 y 5 días. Es decir, el bebé tarda en fecundar cinco días", explicó al portal Webconsultas Antonia González, experta en fertilidad y medicina reproductiva. 6. ¿Es obligatorio hacerlo todos los días? Los médicos recomiendan no caer en desesperación pues si la segregación es muy seguida, tendrá menor calidad de esperma. La frecuencia que recomiendan es un día de por medio. Es decir, en una semana deberán tener sexo en tres ocasiones. 7. ¿Qué posiciones sexuales dan mejor resultado? Debes decirle "SI" a la posición plegaria (tu chico detrás o encima de ti), pues su pene podrá penetrarte con más profundidad y el semen irá al cuello uterino. Lo mismo sucede con la postura lateral. Evita aquellas en las que tú estás arriba, porque por gravedad, los espermatozoides saldrán más rápido de tu vagina. 8. Busca siempre tu orgasmo Si disfrutas de las sensaciones que te regala un orgasmo, entonces tendrás una excusa para sentirlo en busca de un embarazo. Los expertos afirman que es fundamental que llegues al clímax porque las contracciones vaginales y uterinas acercan el semen al cuello uterino, lo que favorece la entrada de espermatozoides. 9. No te bañes Muchas chicas van al baño o se meten a la ducha luego de tener sexo. Si tu aspiración es embarazarte, no lo hagas. Después de pasártela bien, quédate acostada al menos 30 minutos. Ponte una almohada debajo de la pelvis para que te levante un poco, así harás que aumenten las probabilidades de que los espermatozoides entren en contacto con el cuello uterino. Un último consejo: ¡Ten relaciones sexuales amorosas y sin programar nada… dan mejores resultados!

