¡Mira qué grandes están los hijos de Cecilia Galliano! ¡Te mostramos lo mucho que han crecido Valentina y Santiago, los bellos hijos de la presentadora y actriz de origen argentino, quien fuera pareja de Sebastián Rulli! More Moisés González Su mejor papel Mezcalent La primogénita Instagram Vale Galliano Mejores amigas Instagram Cecilia Galliano La niña de sus ojos Instagram Vale Galliano El varón Instagram Vale Galliano Hermanos unidos Instagram Vale Galliano En las buenas y en las malas Instagram Vale Galliano Familia unida Instagram Marta Hace algunos ayeres... Instagram Cecilia Galliano Orgullosa mamá Instagram Cecilia Galliano 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Mezcalent Su mejor papel A sus 37 años, la actriz y presentadora argentina disfruta al máximo de su faceta como mamá de Valentina y Santiago. Advertisement 2 of 10 Instagram Vale Galliano La primogénita Valentina, la hija mayor de la conductora argentina, acaba de cumplir 18 años y está convertida en una hermosa joven que heredó la bellaza de su mamá. 3 of 10 Instagram Cecilia Galliano Mejores amigas Cecilia tiene una relación muy cercana con su hija, prácticamente de amigas, como se puede apreciar a través de las imágenes que comparte en redes sociales. Advertisement 4 of 10 Instagram Vale Galliano La niña de sus ojos "Eres mi hermosa niña ya con tus propias metas, independiente y orgullosa de tu madurez", expresó rencientemente la también actriz con motivo del cumpleaños número 18 de su primogénita. Advertisement 5 of 10 Instagram Vale Galliano El varón Santiago, el hijo que Cecilia tuvo años atrás junto al actor de origen argentino Sebastián Rulli, cumplirá el próximo mes de enero su primera década de vida. Advertisement 6 of 10 Instagram Vale Galliano Hermanos unidos Santi, como lo llama cariñosamente su familia, está muy unido a su hermana 'Vale'. Advertisement 7 of 10 Instagram Vale Galliano En las buenas y en las malas "Prometo que siempre te protegeré y te cuidaré", escribió Valentina junto a esta hermosa instantánea de hermanos. Advertisement 8 of 10 Instagram Marta Familia unida Aquí vemos a 'Vale' y a 'Santi' un año atrás pasando una divertida tarde junto a sus abuelos maternos. Advertisement 9 of 10 Instagram Cecilia Galliano Hace algunos ayeres... "Gracias por ser los dos la alegría de mi mundo y de nuestro hogar. Los mejores niños que me pudieron prestar. Los amo", expresó Galliano junto a esta foto en la que posa con sus dos tesoros. Advertisement 10 of 10 Instagram Cecilia Galliano Orgullosa mamá Para Cecilia sus hijos son su todo. "Son el amor de mi vida. Tan bellos, sanos y con el alma más bonita que les pudieran dar. Siempre juntos con amor del bueno".

