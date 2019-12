Conoce a Majo Aguilar, la sexy sobrina de Pepe Aguilar que está robando miradas By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Talento en las venas Image zoom Instagram/Majo Aguilar Ella esa Majo Aguilar, integrante del clan Aguilar que está haciendo su incursión en el mundo de la música. 1 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¡Sexy! Image zoom Instagram/Majo Aguilar La sexy pelirroja es intérprete de pop, pero con toques de música de banda, ritmo que distingue a la dinastía iniciada hace décadas por sus abuelos: Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre. 2 de 7 Applications Ver Todo Con el papi Image zoom Facebook/ Majo Aguilar Majo es hija de Antonio Aguilar Jr. y el pasado 7 de junio cumplió 24 años. 3 de 7 Applications Ver Todo Advertisement La competencia Image zoom Alexander Tamargo/WireImage La chica le está haciendo la competencia a sus famosos primos, Ángela y Leonardo Antonio Aguilar, hijos de su tío Pepe Aguilar. 4 de 7 Applications Ver Todo A su ritmo Image zoom Instagram/ Majo Aguilar Poco a poco Majo se va abriendo camino en el medio y en noviembre pasado presentó su disco Soy, disponible en plataformas digitales. 5 de 7 Applications Ver Todo Cantarina Image zoom Instagram/ Majo Aguilar Su primer sencillo se titula "Qué más da". Y con esto Majo se incorpora oficialmente en la ola de los llamados "Mexilennials", jóvenes promesas de la música de banda. 6 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sofisticada Image zoom Al igual que su prima Ángela, Majo cuenta con un número creciente de seguidores en rede que no dejan de mandarle piropos y declarar su fascinación por ella ¡Wow! 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Conoce a Majo Aguilar, la sexy sobrina de Pepe Aguilar que está robando miradas

