¡Una foto de la niñez de Adamari López provoca fuerte revuelo al ser confundida con Alaïa! Con motivo del jueves de recuerdo, Un nuevo día compartió una foto de la puertorriqueña de niña y muchos pensaron que era su hija. ¡El parecido es escandaloso! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De sobra es conocido el parecido físico de Alaïa con sus papis, Toni Costa y Adamari López, pero una reciente foto de la puertorriqueña en plena niñez ha alborotado las redes al mostrar como nunca que madre e hija son dos auténticas gotas de agua. El programa Un nuevo día celebraba este jueves de recuerdo con esta cándida imagen de una Ada sonriente y feliz durante sus primeros años. Su carita es el vivo retrato de su hija, tal es la semejanza que hubo quienes se confundieron y halagaron a la chica de la foto pensando que era Alaïa. "Qué grande está Alaïa, que Dios la guarde", escribía una seguidora a la que tuvieron que informar que no se trataba de la chiquitina sino de su mami. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La imagen ha causado tal impacto que los comentarios se han multiplicado confirmando el impresionante parecido entre ambas. "Idéntica a su mamá", "Igual que su hija", "El parecido es tan brutal", "Como dos gotas de agua", "La gemela de Alaïa", han compartido tan solo unos cuantos. Image zoom Credit: Kike Flores/@kikefloresphoto; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleon Aunque la princesa de la casa tiene mucho de Toni, sobre todo en lo deportista y bailarina, la carita de la peque es una calcamonía de su progenitora, especialmente en aquellos años. Un orgullo para ambos papis, de quienes ha heredado lo más importante, sus valores y un gran corazón.

