Confirman finalmente que el nuevo hijo de James Rodríguez es de su novia Shannon de Lima La incógnita parece esclarecerse y todo apunta a que la modelo venezolana es la mamá del pequeño Samuel. La llegada de un bebé siempre es una buena noticia. Por eso la noticia de que James Rodríguez volvía a convertirse papá ha sido acogida con mucha alegría. La pregunta que surgía tras el anuncio es, ¿quién es la mamá? Todas las miradas se posaron sobre Shannon de Lima, actual pareja del futbolista, a quien en ningún momento se le ha visto embarazada. ¿Entonces? Hasta el momento conocíamos de la felicidad de la modelo por la llegada de Samuel, al que dedicó un corazón en redes sociales. Pero poco más. Se sabe que el pequeño llegó a través de gestación subrogada pero hasta ahora se desconocía quién era la mamá. Ha sido la publicación ¡HOLA! quien ha acabado con la especulación y ha confirmado que el recién nacido es de la maniquí venezolana de 31 años. Shannon no ha dado pistas en ningún momento de esta buena nueva, aunque sí dejó entrever la felicidad por la llegada de Samu, a quien llama cariñosamente. Sus últimas publicaciones se han centrado en su otro hijo, Daniel Alejandro que en estos días acaba de cumplir 12 años y que ha heredado la belleza de su madre. De ser confirmada la noticia por parte de la modelo, ya son dos los hijos de la exmujer de Marc Anthony quien habría visto cumplido de nuevo el sueño de ser madre, esta vez a través de un vientre de alquiler. Entre las felicitaciones que recibió James por la llegada de Samuel está la del cantante Alejandro Sanz que, sin revelar el nombre, le dedicó estas palabras a la mami. "Felicidades papá. Y felicidades a la mamá", escribió junto a una rosa. Habrá que esperar a que sea la protagonista quien finalmente confirme la noticia más importante en la vida de cualquier mujer.

