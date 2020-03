Con 15 años la hija de Bimba Bosé impacta con su debut en Operación Triunfo Dora Postigo, hija de la fallecida modelo Bimba Bosé, estremeció con su actuación en Operación Triunfo ¡que te arrancará una lagrimita! ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay familias en las que sin lugar a dudas corre mucho talento por las venas. Desde el clan Kardashian, que ya tiene a sus más chiquitines cantando rap, hasta los Iglesias, los Fernández y un largo etcétera el talento va pasando estafeta. Un claro ejemplo de esto es la familia Bosé, que saltó a la fama que ha brillado en la música gracias a Miguel Bosé. Ahora, tras la muerte de la top model Bimba Bosé, su hija Dora Postigo ha tomado la estafeta artística para debutar en la octava temporada del reality Operación Triunfo. Y de qué forma. A sus tiernos 15 años la jovencita apareció en el show de este domingo interpretando el boleto "Ojos de serpiente" acompañada de una guitarra y cantando con gran sentimiento para arrancar suspiros (y ¿por qué no?) una que otra lagrimita a los teleespectadores. Dora es hija de la Bimba Bosé y de Diego Postigo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción al debut de Dora ha sido sumamente positivo en redes. "Bimba debe estar orgullosísima desde donde esté" comentó un fan YouTube. "Tenéis que ver las versiones con Bimba Bosé, dadle unos añitos, esta chica va a ser BOMBA, sea de la familia que sea. TIENE TALENTO Y PUNTO", acotó alguien más en la misma plataforma. Bimba Bosé murió en 2017 a los 41 años tras una dura batalla de dos años contra un cáncer del seno prácticamente fulminante. Como modelo trabajó con modistos como Tom Ford y John Galliano. Como madre tuvo dos hijas: Dora y June Postigo. Como actriz trabajó con el director ganador al Oscar Pedro Almodóvar. Su nombre de pila era Eleonora Salvatore González y se hacía llamar "Bimba" que en italiano -su tierra natal- significa bebé. Era la nieta de la actriz italiana Lucía Bosé y el mítico torero Luis Miguel González Lucas “Dominguín,” Bosé. Advertisement

