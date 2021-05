El curioso nombre de la hija de Meghan y Harry sería en honor de uno de sus parientes ¡adivina de quién se trata! La segunda hija de los Duques de Sussex está por nacer y según los expertos la bebé llevará un nombre en homenaje a alguien sumamente especial, ¡adivina de quién se trata! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante el próximo nacimiento de la segunda hija de Meghan Markle y el príncipe Harry crecen las expectativas por saber los detalles del nacimiento. ¿En qué hospital se aliviará Meghan? ¿Los acompañará alguien de su familia? Y sobre todo: ¿cómo se va a llamar la bebé? Los Duques de Sussex no han dado señales de cómo piensan llamar a la hermanita de su primogénito, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, pero según expertos las apuestas siguen subiendo a favor de un nombre que rendiría tributo a un integrante muy especial de la familia real británica. "El apoyo [del público] es para baby Philippa [y] no da señales de amainar", afirmó a PEOPLE Jessica O'Reilly, portavoz de la empresa Ladbrokes, especializada en apuestas y con sede en el Reino Unido. El nombre sería un tributo al bisabuelo de la bebé, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril a sus 99 años en el castillo de Windsor. "Nos hemos visto forzados a reducir las probabilidades nuevamente de que este será el nombre de la hija de Harry y Meghan", afirmó la especialista agregando que ahora las apuestas son de 3 a 1 en favor de este nombre. Las apuestas siguen corriendo. Entre los otros nombres que destacan como favoritos están Diana -en honor a Diana de Gales la desaparecida madre del príncipe Harry-, y Elizabeth, en honor a su Majestad, la reina Isabel II. Meghan Markle y el príncipe Harry eligieron el 14 de febrero para anunciar que esperaban a su segundo hijo: Una tierna foto del bautizo de Archie al que acudieron sus bisabuelos, la reina Isabel II y el Duque de Edimburgo, además de la madre de Meghan, Doria Ragland (derecha). Meghan Markle, Príncipe Harry, Reina Isabel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si acaso Meghan y Harry eligen llamar así a su retoño, no serían los primeros en homenajear al patriarca de la familia real británica. Los primos de Harry, la princesa Eugenia y Zara Tindall también han rendido tributo al abuelo eligiendo a Philip como segundo nombre de sus respectivos hijos. La pareja no ha revelado la fecha en que se espera el nacimiento de su hija, sin embargo, fuentes contaron a PageSix que la Duquesa empezaría a bajar el ritmo a su actividades profesionales en mayo para comenzar su 'licencia maternal' en preparación del nacimiento. Así que...

