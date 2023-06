Se revela cómo se siente Maite Perroni como madre primeriza ¿Cuál es la experiencia de Maite Perroni tras dar a luz a una nenita? Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras anunciar su embarazo, el 16 de mayo de 2023, Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar dieron a conocer que se habían convertido en padres de una nenita, quien lleva por nombre Lía. Así, la actriz presentó una imagen donde se ve su mano tomando la de su bebita. A partir de entonces, la famosa ha estado fuera del ojo público y disfrutando su reciente maternidad, pero ¿cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida? Ahora se revela. "[Maite Perroni] está feliz, feliz, feliz", mencionó su amiga Marimar Vega a los medios de comunicación. "Están felices, muy felices en esta etapa y todos los que los amamos también". Si bien la protagonista de la película La boda de Valentina no quiso dar muchos detalles porque advirtió que la cantante "es muy privada con su vida", reveló que su amiga, su marido y la nena no están en México; por lo tanto conoce a casi recién nacida "solo en foto". "No están aquí", concluyó. Mientras tanto, los preparativos para la gira internacional que el grupo RBD, del que Perroni forma parte, siguen su curso y con una agenda importante a cumplir. De hecho, hay quienes consideran que esta famosa es muy valiente de llevar a cabo un tour de esa magnitud a tan poco tiempo de haber debutado como mamá. Maite Perroni Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro ¡amor incondicional! Eres nuestra más grande bendición. ¡Te amamos Lía!", escribieron los nuevos padres cuando anunciaron la llegada de su hijita. Solo el tiempo dirá cuándo Maite Perroni y Andrés Tovar decidan presentar a la bebé de manera pública o bien, prefieren mantener su identidad en privado, tal como dijo Marimar Vega.

