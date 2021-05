Sherlyn muestra cuál es su truco para lograr que su hijo se coma sus verduras Como toda madre, la actriz y empresaria quiere que su hijo André reciba la mejor nutrición. Así es como lo logra. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como toda mamá, la actriz y empresaria mexicana Sherlyn se preocupa por la buena alimentación de su hijo André. Y como muchas mamás sabrán, esta es una labor en la que hay que echar mano del ingenio para poder introducir sabores, colores y texturas a la dieta para acostumbrarlos a comer de todo, especialmente verduras y legumbres. Justo en la víspera del Día de la Madre en México la villana de ¿Qué le pasa a mi familia? (Televisa) nos ha regalado una serie de videos y fotos para mostrar cómo le hace para que el nene se coma verduras y legumbres como el brócoli o la calabaza. Entre uno de sus secretos está el crear un omelette o tortilla de huevo con los vegetales cocidos, picados en trocitos y mezclados. ¿Otro truco? Colocar en los diversos compartimentos del plato otros alimentos para que el niño vaya probando sabores y texturas y ¿por qué no? combinándolos. Entre ellos incluyó trocitos de fruta y una galletita de arroz inflado ideal para el nene que ya tiene dos dientes. Andre el hijo de Sherlyn comiendo verduras Credit: IG Stories/ Sherlyn "André, que nació con el peso muy bajito, no ha comido nada que no sea leche materna desde que nació", contó hace meses la estrella por medio de redes, dejando en claro que el conseguir un peso sano y una alimentación balanceada para su hijo son prioridades en su nueva vida como madre. Hace meses la actriz nacida en Jalisco, México, había compartido ya un divertido clip donde mostraba la felicidad enorme de su hijo mientras comía brócoli y luego se reía a carcajadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me preparé mucho. La maternidad la tomé con mucha seriedad", exclamó en febrero pasado la actriz al ocupar nuestra la portada digital de People en Español. "Siempre estuve comprometida a darle de comer yo misma", aclaró la también restaurantera para demostrar su compromiso con la nutrición de su hijo. "No quería darle fórmula y lo logramos, gracias a mi asesora de lactancia que a través de FaceTime y Zoom [me enseñó]".

