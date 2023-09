Cómo ha crecido la hija Anuel AA Una de las hijas de Anuel AA ya es toda una nena grande y ya es el orgullo de su famoso padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Anuel AA es padre de tres hijos con tres diferentes mujeres. Pablo Anuel, de 10 años, producto del romance del cantante con Astrid Cuevas. Gianella, concebida durante la relación sentimental del representante del género urbano con la modelo Melissa Valecilla, nacido en junio de 2022. Finalmente, está Cattleya, quien nació el 13 de marzo de 2023 y fue engendrada durante el matrimonio del intérprete de "La llevo al cielo" con Yailin. La madre de Gianella tuvo un conflicto con el famoso, debido a que en un inicio no la quería reconocer como propia, debido a que argumentaba que dudada de su paternidad. Sin embargo, el 3 de abril de 2023, este aceptó que era suya y, desde entonces, no duda en mostrarse continuamente disfrutando momentos con la nena. El tiempo ha pasado y esta pequeña ha crecido. Así, se dejó ver, en un video y fotos que, dio a conocer en su cuenta de Instagram. La chiquilla, quien ya camina, no duda en vestirse a la moda; tal como ocurrió, hace unos días cuando asistió a una fiesta. El atuendo que portaba es un traje blanco con los detalles característicos de la firma Burberry y tenis a juego. La nena convivió con otros niños que estaban presentes en dicho evento y en todo momento lucía feliz. Anuel Credit: Denise Truscello/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios reaccionaron ante este lindo momento. "Melissa tiene bien cuidada a su hija y eso se refleja en su vestimenta, los detallitos y como le mantiene su cabello con esos peinados tan lindos (sabemos que peinar a una bebé no es fácil, jajaja)"; "Es la copia de su padre, nadie me diga nada"; "Una cosita bella , ojalá algún día estén los tres hermanitos. Independientemente de cualquier cosa de adultos, los niños no tienen la culpa", y "Tiene la misma mirada que su papi", fueron algunos comentarios. Anuel AA se muestra feliz de tener a Gianella en su vida ya ha declarado que está dispuesto a cuidar de ella como un buen padre.

