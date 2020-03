¿Cómo entretener a los niños durante la cuarentena? ¡Te damos algunas ideas! Durante este tiempo de crisis y cuarentena, es importante mantener a tus hijos entretenidos y ¡qué mejor manera de hacerlo que de una forma educativa y divertida! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante estas semanas de cuarentena, cuando aún es incierta la fecha de regreso a clases, es importante mantener a los niños entretenidos en casa. Pero entre cocinar, trabajar desde casa y asegurarse que todo se mantenga limpio y desinfectado, las ideas no necesariamente fluyen como la corriente. Las ideas se agotan y seguramente la ansiedad de algunos niños —y uno que otro adulto— por tener que estar encerrado en casa ya esté por los cielos. Como padre, no estás solo. Mantener la calma durante este tiempo de crisis debido a la pandemia de coronavirus puede ser agobiante, pero es importante mantener a los más pequeños de la casa ocupados con divertidos proyectos que además pueden ser educativos. El sitio Kiwico.com ofrece un sinfín de asignaciones que ayudan expandir la mente no sólo de los chicos, sino de adolescentes y adultos por igual. Los proyectos creados y diseñados por expertos se rigen en un curriculum educativo que incluye las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí, los niños también podrán aprender sobre cultura, geografía, arte y hasta sobre el espacio —y lo mejor de todo es que se puede hacer desde casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El sitio además ofrece decenas de ideas para inspirar la creatividad de tus hijos. Con los proyectos manuales disponibles, podrías descubrir que tienes un arquitecto, un científico o hasta un futuro astronauta bajo tu techo. Con tanto tiempo libre en casa, lo expertos aseguran que lo mejor es continuar con una hábito educativo para los niños que no los aleje de su rutina escolar y continúe preparándolos para su regreso a clases. Advertisement

