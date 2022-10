Cómo comenzar una relación con un hombre que tiene hijos ¿Cómo puedo tener una relación de pareja bonita con un hombre que ya tiene hijos? Aventurarte a tener una relación amorosa con una persona con el compromiso enorme de criar y educar a su(s) hijo(s) no es para cualquiera. Aventurarte a tener una relación amorosa con una persona con el compromiso enorme de criar y educar a su(s) hijo(s) no es para cualquiera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No está mal que te enamores de uno de ellos, sí es necesario que sin sumarle presiones a tu vida, valores si el hecho de que tu pareja tenga hijos será muy pesado y si al final podrás o no controlarlo. Si decides seguir para adelante, debes entender que él es distinto a ti, tiene un alto sentido de responsabilidad, todo lo prioriza, lleva un ritmo de vida distinto al tuyo y algo muy importante —un poco doloroso, pero real— a valorar: Tal vez tú nunca seas el centro de su vida. Para apoyarte en esta etapa de tu vida, te ponemos sobre la mesa algunas verdades para que las tomes en cuenta a la hora de comenzar una relación con un hombre que ya tiene hijos. Familia feliz Familia feliz | Credit: Getty Images 1.Ten en cuenta que para él no existen momentos como: "Es la primera vez que…" Ese chico ya pasó por momentos importantes en su vida con alguien más y como mujer madura lo comprenderás. Aunque él formó su familia en el pasado, si él y tú están convencidos de que se entienden bien, se atraen emocional y físicamente, tendrán como reto escribir SU HISTORIA sobre libro de hojas blancas. Hazle entender, eso sí, que debe existir un balance en el tiempo que comparte con su(s) hijo(s), pero que eso no quiere decir que tu propósito sea alejarlo de sus vidas. Lo que deseas es que pase tiempo de calidad contigo porque ambos lo merecen. 2. No hay tiempo para peleas El día de algunos de los hombres que tienen hijos se basa en trabajar, pasar por los niños a la escuela el día que le corresponde, tenerlos en casa, dormir con ellos… O llamarlos durante el día o noche cuando está de viaje. En otros casos, los tienen durante todo el fin de semana porque así lo acordaron con su expareja. Si sales con cualquiera de ellos, sabrás que su tiempo es limitado entre el trabajo y su cuidado. Si han tenido alguna discusión, habrás notado que se enfoca en lo que para él es importante y le resta importancia a la pelea. Si se comporta así contigo, tiene que aprender a valorar más lo que tienen porque, así como en una relación se presentan discusiones por diferencias, hay otras más serias que requieren tiempo para conversarse. ¿Verdad? 3. Siempre tendrá contacto con su ex ¡Es obvio! Y continuará viéndola o hablando con ella, aunque sea por teléfono, porque tienen algo en común. No te opongas entre ambos, tu misión desde que lo conociste no debe cambiar y es ser comprensiva y tolerante. Sabemos que los celos aparecen porque esa "necesidad" de estar en constante contacto no te agrada nada; no obstante, si su relación ya acabó es porque él no era feliz. Sí lo está siendo contigo. 4. Sus hijos son su centro de atención Hace unos meses escuchaba a mi amiga Sol decir que salir o tener una relación con un hombre que era padre es bien complejo porque siempre está ocupado, cansado y su(s) hijo(s) son su prioridad. Desde sus 15, edad en la que se comenzó a interesar por el sexo opuesto, se prometió a sí misma ni tan siquiera aceptar una cita con un hombre que fuera padre. Como el tiempo pasó y maduró, rompió esa promesa al toparse con un hombre sumamente inteligente, culto, guapísimo y entregado a sus hijos que llamaba su atención. En ese momento decidió intentarlo. ¿Por qué no? Luego de salir un par de veces y hablarse por WhatsApp por un año, esa bonita amistad —que era más que eso— se convirtió en algo más serio y ahora él es su novio. Si el chico con el que sales te encanta, pero es muy abnegado con sus pequeños, te lo hará saber. Tienes dos opciones: Comprender y aprender a vivir sin sentirte desplazada o analizar bien la opción de si seguir con él no te hace perder el tiempo. 5. Es bien responsable y eso dice mucho de él Acepta que de esa persona con la que sales una de las principales virtudes que te atraen es su responsabilidad. El hecho de que asuma que hay cuentas que pagar y emergencias que atender de última hora dice mucho de él. Es un aspecto que valoras si ves que tu relación tiene futuro. 6. Con sus hijos tienes dos caminos: Que te odien o te amen Si ese chico con el que sales te gusta, te atrae, son dinamita pura en la cama y te encanta su personalidad varonil y caballerosa, encontrarás la forma de ganarte el corazón con amor, madurez, sabiduría y un detalle de vez en cuando a esa persona que es tan importante para él. A los niños no debes hacerles entender que "robarás" lo que es suyo y que puedes llegar a ser una muy buena amiga sin jugar con sus sentimientos. El hecho de que sean pequeños no significa que no perciban lo que haces. Ahora bien, te preguntamos: ¿Se puede tener una relación de pareja con un hombre que tiene hijos?

