Los mejores baby showers de los famosos

Veamos de qué tipo de baby shower disfrutaron estas celebridades. ¿Coincidieron algunas en la temática?

Claudia Álvarez

La actriz celebró con sus seres queridos en México mientras espera la llegada de su primer hijo.

Adamari López

La puertorriqueña pudo celebrar con sus compañeros de trabajo cuando esperaba la llegada de Alaïa.

Ana Patricia Gámez

Para celebrar la llegada de su hijo Gael, la mexicana tuvo una fiesta con temática de safari.

Amelia Vega

La ex Miss Universo también tuvo el año pasado una fiesta con temática de safari.

Jacky Bracamontes

Con cinco hijas, la actriz es una experta en babyshowers.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira

Antes de su llegada, la familia de David lo celebró con un baby shower con temática de animales.

Candela Ferro y Khotan Fernández

El amor de la argentina por los flamencos y Miami jugó un papel importante en su baby shower hace dos años.

Inés Gómez Mont

La presentadora estuvo rodeada de sus seres queridos para su baby shower.

Serena Williams y Alexis Ohanian

Antes de dar la bienvenida a su hija, la pareja tuvo un baby shower con el tema de los años cincuenta.

Beyoncé y Jay-Z

La pareja tiraron la casa por la ventana para celebrar el baby shower de sus gemelos.

