Mira cómo van creciendo las pancitas de las famosas By Alma Sacasa

Tres de estas estrellas se encuentran a la espera de sus primogénitos y las demás volverán a cambiar pañales.

Claudia Álvarez
Medios y Media/Getty Images
La actriz está esperando la llegada de su hija.

Jacqie Rivera
IG/Jacqie Rivera
La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera está embarazada de su cuarto hijo.

Christina Milian
Chris Wolf/Star Max/GC Images
La actriz luce radiante con su pancita.

Alex Morgan
Rich Polk/Getty Images for POWERADE
La jugadora de fútbol anunció el mes pasado que estaba a la espera de su primer hijo.

Anne Hathaway
James Devaney/GC Images
La actriz no podía apartar las manos de su pancita.

Ashley Graham
Theo Wargo/Getty Images
La modelo se ve muy feliz con el embarazo de su primer hijo.

Jenna Dewan
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
La futura madre de dos hijos se ve increíble con su vestido color rosado.

Laura Prepon
Paul Morigi/Getty Images
La actriz de la popular serie de Netflix Orange is the New Black está feliz esperando a su segundo hijo.

Milla Jovovich
Stefanie Keenan/Getty Images for Tutu Du Monde
La actriz compartió este año que estaba a la espera de su tercera hija después de perder sus embarazos en los últimos dos años.

