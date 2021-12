¿Claudia Álvarez se tatuó su pancita de embarazada? Claudia Álvarez apareció mostrando su pancita y llena de tatuajes, pero no tatuajes reales, sino los de un filtro de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez Claudia Álvarez | Credit: Claudia Álvarez/Instagram Desde que Claudia Álvarez anunció a sus seguidores que estaba esperando un bebé, todos siguen con ansias cada detalle del embarazo. Ahora la actriz ha compartido una divertida foto en sus historias de Instagram, pero... ¿se habrá tatuado la pancita? En la imagen se puede ver a Álvarez mostrando toda su pancita llena de tatuajes, pero no tatuajes reales, sino los de un filtro de la aplicación que la hacen lucir muy divertida. "Con tatuajes, porque así siento este embarazo, rudoooo", escribió la actriz. Durante una sesión de preguntas y respuestas, la futura mamá compartió con sus seguidores otros detalles de estos meses, donde según dijo ha subido 9.4 Kg. También dijo que aún no tiene listo el cuarto de los bebés, pero ya están trabajando en ello. "Sé que va a ser la recámara más hermosa para mis babies", aseguró. La mexicana dejó saber que ya tenía nombre para sus bebés, pero no reveló cuáles son. Según Álvarez, su esposo Billy Rovza ha sido su gran apoyo en este tiempo. "Es la persona con la que me siento más segura estando vulnerable y siempre tiene las palabras correctas para hacerme sentir bien y verle lo hermoso a los momentos más complejos". El pasado 5 de septiembre la actriz dio a conocer que estaba embarazada de mellizos. "¡Notición! ¡¡¡¡Hemos sido doblemente bendecidos!!!!", dijo. "Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a ¡dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente la actriz mostró en Instagram fotos de sus bebés, que serán niño y niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Claudia Álvarez se tatuó su pancita de embarazada?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.