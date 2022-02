¡Claudia Álvarez al fin en casa con sus mellizos recién nacidos tras vencer la covid-19! Todo parece volver a la normalidad en casa de la actriz mexicana Claudia Álvarez, que finalmente pudo reencontrarse con sus pequeños recién nacidos tras superar la covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días han sido una mezcla de sentimientos encontrados para Claudia Álvarez. Por un lado la alegría de haber dado a luz a sus mellizos, pero por otro el mal sabor que deja haberse tenido que alejar unos días de ellos tras dar positivo al coronavirus. No obstante, todo parece volver a la normalidad y la actriz finalmente pudo reencontrarse con sus pequeños. "¿Quién ya puede ir a ver a sus babies porque es negativo a covid? ¡YO!", dijo Álvarez en sus historias de Instagram, junto a una imagen sujetando los pies de uno de los pequeños y otra con uno de los bebés recostado a su pecho, mientras se escuchaba el tema "Te esperaba", de Carlos Rivera. Es innegable que Álvarez esperaba con ansias el momento de dar a luz, pero lo que nunca imaginó fue que los pequeños, Clío y Billy, nacieran tan rápido. Aunque llegaron de forma prematura el pasado 14 de enero, la actriz aseguró que se encontraban muy bien. "Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó", explicó Álvarez en redes sociales. "Estaba yo dormida, cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo", añadió. Fue muy duro cuando la protagonista de Vencer el desamor tuvo que ser aislada en días pasados, mientras los bebés permanecían internados en el hospital. "Imagínense, ¡yo que me cuido tanto! Cuando me dijeron que era positiva ¡se me derrumbó el mundo! Lo único que he hecho es ir de mi casa al hospital y del hospital a mi casa", contó a los seguidores. Mientras estuvo con coronavirus, fue su esposo quien se ocupó de los niños. "Obviamente mi Billy ha ido al hospital a ver a mis bebes, mañana se hace la prueba y si sale bien, se quedará con ellos todo el tiempo", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora la familia finalmente está reunida en casa, y la pequeña Kira, la hija de 2 años de la pareja, pudo conocer a sus hermanitos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Claudia Álvarez al fin en casa con sus mellizos recién nacidos tras vencer la covid-19!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.