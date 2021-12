¡Así se llamarán los gemelos de Claudia Álvarez! Claudia Álvarez reveló los nombres de los hermanitos de Kira, que nacerán dentro de muy poco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez y Kira Claudia Álvarez y Kira | Credit: Claudia Álvarez/Instagram Los seguidores de Claudia Álvarez han estado pendientes de cada detalle de su segundo embarazo. Ahora que se acerca el nacimiento de los gemelos, la actriz reveló cuáles serán los nombres de los hermanitos de su hija, Kira. En un mensaje en Instagram, Álvarez contó que en una entrevista para la revista Hola! México había revelado el nombre de sus bebés, y no se pudo contener ni un segundo más para compartirlo con sus seguidores. "Clío y Billy los esperamos con todo nuestro amor!!! ♥️👶👶♥️", dijo la protagonista de Vencer el desamor. A sus fans les encantaron los nombres de los bebés, y se lo dejaron saber a la actriz. "Qué bonitos nombres!"; "estás guapísima! Esos babies son muy afortunados. Ganas de ver la carita ya de Clío y Billy"; "mamacita linda hermosos nombres ya los queremos conocer Clío y Billy 😍"; "qué belleza! Recuerdo que una vez dijiste que Clío era tu nombre favorito para ti! Felicidades Clau!", le dijeron. Recientemente la actriz y su esposo Billy Rovzar celebraron un hermoso baby shower acompañados de sus seres queridos, con una increíble decoración con los colores azul y rosado, ya que la futura mamá de mellizos traerá al mundo niña y niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado mes de septiembre cuando la pareja anunció que estaban en espera de mellizos. "Hemos sido doblemente bendecidos. Cuando se enteraron en el cielo de que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas", dijo la intérprete de 40 años, quien ha disfrutado mucho todos estos meses de espera.

