Claudia Álvarez responde a críticas por perforar las orejas de su bebé: "Si no le gusta, que se los quite" La actriz mexicana Claudia Álvarez perdió la paciencia con quienes la critican y señalan cómo tiene que hacer las cosas con sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de lo difícil que es ser madre de mellizos y llevar a la par la crianza y educación de su pequeña Kira, Claudia Álvarez también tiene que lidiar con quienes la critican y señalan cómo tiene que hacer las cosas con sus hijos. Recientemente la actriz mexicana respondió tajantemente a sus seguidores a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, cuando le cuestionaron el haberle perforado las orejas a su bebé para ponerle aretes. Hace solo unas horas Álvarez compartió unas tiernas fotos de sus mellizos, Clío y Billy, en los que la niña aparece con aretes. Y si bien hubo decenas de comentarios celebrando a los pequeños, algunos tuvieron presente el detalle de los aretes. "Te juro que, en todo el tiempo que llevo de vida, nunca he escuchado a una amiga o alguien decir que está enojada con su mamá porque decidió ponerle aretes cuando era chiquita", respondió la actriz a sus seguidores. También indicó que cuando su hija crezca puede decidir hacer lo que quiera con sus aretes. "Si no le gusta, que se los quite y ya", sostuvo. Luego de haberse convertido en madre de bebés prematuros, la actriz de 40 años ha tenido que lidiar contra lo que esto representa, pero asegura que con ellos aprende cada día más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sobre todo, aprendes el verdadero significado del amor a la vida… porque es increíble ver la fuerza con la que estos pequeños se aferran a la vida y luchan cada día por salir adelante", escribió en Instagram. "Son pequeños como tu mano pero luchan como leones para salir adelante, aunque no todos lo logran".

