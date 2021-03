Close

"Soy una gran mamá y punto": Claudia Álvarez pone un alto a las críticas El novedoso método que usa la actriz con su hija de apenas 1 año para que la bebé aprenda a leer al mismo tiempo que a hablar generó un sinfín de críticas entre sus seguidores. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Criticar y juzgar a los demás se ha vuelto la actividad favorita de muchos en las redes sociales. Y, sin duda, los que más sufren sus consecuencias son las celebridades dada su popularidad. La última en convertirse en blanco de críticas ha sido la actriz mexicana Claudia Álvarez, quien protagoniza con gran éxito la telenovela estelar de Univision Vencer el desamor. La también heroína del exitoso melodrama Simplemente María presumía este lunes a través de su cuenta de Instagram el novedoso método que está usando con su hija Kira, de apenas 1 año, para lograr que la bebé consiga aprender a leer al mismo tiempo que a hablar. "Estamos comenzando con el método Doman para que al mismo tiempo que aprende a hablar aprende a leer", compartía nada más iniciar la semana la intérprete de 39 años. Image zoom Credit: Instagram Claudia Álvarez Lo que probablemente Claudia no esperaba que ocurriera, o tal vez sí, fue la lluvia de críticas que comenzó a recibir de algunos de sus seguidores que, sin tener conocimiento de causa, no dudaron en reprobar el método que estaba usando la actriz con su primogénita. Lejos de quedarse callada, la protagonista de Vencer el desamor reaccionó ante las duras críticas con un contundente mensaje en sus redes sociales que sin duda 'cayó bocas'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí en redes muchas personas que me comentan que por qué hago esto con mi hija que la voy a traumar y bla bla bla obvio sin antes investigar tantito lo que estoy haciendo… Son muy buenas para educar a los hijos de los demás. Qué tristeza, eso sí, que luego con sus hijos no apliquen toda esa teoría tan maravillosa", se defendió Claudia tras las críticas recibidas. Image zoom Credit: Instagram Claudia Álvarez "Soy una gran mamá y punto", dejó claro la también empresaria.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Soy una gran mamá y punto": Claudia Álvarez pone un alto a las críticas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.