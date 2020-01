¡Qué preciosidad! Claudia Álvarez muestra por primera vez el bello rostro de su hija a una semana de nacida La actriz ha compartido orgullosa esta imagen de su princesa, un sueño cumplido que se hizo esperar pero que ya está aquí para inundar su vida de felicidad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 26 de diciembre, Santa Claus hacía el mejor regalo de todos a Claudia Álvarez. La actriz mexicana daba a luz a su primera hija con Billy Rovzar, un auténtico sueño hecho realidad que por fin cumplía después de un tiempo detrás de él. La pequeña Kira llegaba para llenar de amor e ilusión sus vidas y así lo compartían en una primera imagen de los orgulloso papis agarrados a la manita de su princesa. Días después, Claudia ha vuelto a deleitarnos con otra fotografía de la recién nacida. Esta vez nos la ha presentado formalmente y enseñado su hermosa carita. “Dicen que los babies vienen con respuestas… ¡Te mira, la miras y te muestra quien eres! ¡Bienvenida Kira a nuestro mundo!”, ha escrito entusiasmada la feliz mami. La pequeña luce de lo más despierta, con los ojitos abiertos y vestida para la ocasión. Billy también tuvo unas bonitas palabras llenas de emoción tras la llegada de Kira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En esta vida estamos llenos de experiencias hermosas aunque siempre habrá 2 ó 3 de ellas que hagan que todo cobre sentido. Este es uno de esos momentos. El 26 de diciembre, a las 12:52 de la madrugada, llegó al mundo Kira Rovzar. Estoy tan emocionado de que conozca a la mami que escogí para ella y a sus hermanos quienes la ayudarán a navegar el mundo tan hermoso”, escribía tras su nacimiento. ¡Muchísima felicidades a los papis y bienvenida al mundo preciosa Kira! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué preciosidad! Claudia Álvarez muestra por primera vez el bello rostro de su hija a una semana de nacida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.