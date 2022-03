Claudia Álvarez muestra la cara de sus mellizos por primera vez ¡y son una belleza! Claudia Álvarez mostró la carita de sus pequeños, ¡y la verdad es que le derriten el corazón a cualquiera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez está experimentando el amor como nunca antes en su vida en compañía de su hija Kira y de sus recién nacidos, los mellizos Clío y Billy. Ahora por primera vez la actriz mostró la carita de sus pequeños, ¡y la verdad es que le derriten el corazón a cualquiera! "Aquí los culpables que mi corazón esté más grande", dijo la orgullosa madre al compartir la foto de los bebés. Muchos son los comentarios que le dejaron los seguidores al encontrarse con estas tiernas caritas en Instagram. "Qué belleza !!!!😍😍😍❤️❤️❤️"; "muero de amor!!!"; "qué hermosos !!!!! Qué increíble !!!!!!!! Qué bendición más grande"; "qué bellos tus babies Clau! Que Dios te los bendiga siempre y tengan una vida plena y feliz. Abrazos enormes para los 5 !!! 😍😍😍😍😍🙌❤️", le dijeron. Pero todo para Álvarez no ha sido color de rosa en este tiempo. Primero estuvo alejada de los pequeños tras dar a luz por haberse contagiado de coronavirus. "Cuando me dijeron que era positiva ¡se me derrumbó el mundo! Lo único que he hecho es ir de mi casa al hospital y del hospital a mi casa", dijo entonces. Luego la mamá de mellizos ha tenido que lidiar con los que significa tener hijos prematuros, ya que sus pequeños llegaron al mundo mucho antes de lo esperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dijo la actriz, con esta experiencia se aprende que "la maternidad empieza con las lágrimas más amargas que jamás imaginaste que ibas a derramar" y que "las primeras 24 horas de su vida pasan a ser las más importantes de la tuya". No obstante, la mayor lección de todas es que "aprendes el verdadero significado del amor a la vida… porque es increíble ver la fuerza con la que estos pequeños se aferran a la vida y luchan cada día por salir adelante", escribió Álvarez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Claudia Álvarez muestra la cara de sus mellizos por primera vez ¡y son una belleza!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.