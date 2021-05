Claudia Álvarez muestra los avances de su hija Kira, de 1 año, con el chino mandarín La actriz mexicana contrató a una maestra para que le enseñe el idioma a su primogénita. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez está muy preocupada por la educación de su hija Kira. Si hace unos meses la actriz mexicana sorprendía a muchos al mostrar el novedoso método de enseñanza que está usando para que su primogénita de 1 año aprenda a leer al mismo tiempo que a hablar, ahora la que fuera protagonista de la telenovela Vencer el desamor ha vuelto a maravillar a sus seguidores al compartir los avances que está experimentando la bebé con el chino mandarín, idioma que la también empresaria ha decidido incorporar a la vida de su hija. "Me ilusiona tanto ver sus avances con el mandarín", expresó la actriz este lunes a través de Instagram junto a un video en el que muestra los avances de la bebé con el idioma. La también heroína del exitoso melodrama Simplemente María explicó ante el asombro de muchos de sus seguidores por qué decidió decantarse por el mandarín y no por el inglés. "El inglés lo va a tener sí o sí en la escuela y el mandarín es el idioma más hablado. Se me hace a mí el más complejo y se me hace el mejor momento para que aprenda los idiomas y lo hace jugando, entonces está increíble. Yo estoy feliz y va muy bien", compartió la intérprete de 39 años, quien cuenta con cerca de 3 millones de seguidores solo en Instagram. Claudia Álvarez Claudia Álvarez y su hija Kira | Credit: Instagram Claudia Álvarez Álvarez aclaró que no es una experta en asuntos relacionados con el aprendizaje de los bebés, pero "lo que me he informado es que de los 0 a los 5 años es cuando mayor neuroplasticidad tienen, más conexiones neurológicas, entonces también son unas esponjitas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enfocada en la crianza de su primogénita tras concluir a finales del año pasado las grabaciones de Vencer el desamor, la actriz regresó semanas atrás a los foros de grabación de Televisa San Ángel para realizar una participación especial en la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer el pasado, historia que protagonizan Erika Buenfil, Angelique Boyer, Arantza Ruiz y Ana Paula Martínez y en la que vuelve a interpretar a Ariadna.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Claudia Álvarez muestra los avances de su hija Kira, de 1 año, con el chino mandarín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.