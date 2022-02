Claudia Álvarez sobre ser padres de bebés prematuros: "Aprendes el significado del amor a la vida" Claudia Álvarez ha compartido un emotivo mensaje en el que seguramente se podrán reconocer otras madres que han dado a luz prematuramente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los mellizos de Claudia Álvarez llegaron al mundo el pasado mes de enero con varias semanas de antelación, por lo que todo este tiempo la actriz ha estado aprendiendo y lidiando con lo difícil y a la vez gratificante que es ser madre de bebés prematuros. Por tanto, Álvarez ha compartido con sus seguidores un emotivo mensaje en el que seguramente se podrán reconocer otras madres que han dado a luz prematuramente. Según la actriz, ser papás de bebés prematuros es aprender "que los hijos llegan cuando quieren y no cuando uno lo planea", y que "armar la pañalera o haber practicado la respiración para el parto no era tan importante". También indicó que con esta experiencia se aprende que "la maternidad empieza con las lágrimas más amargas que jamás imaginaste que ibas a derramar" y que "las primeras 24 horas de su vida pasan a ser las más importantes de la tuya". Un padre de hijos prematuro debe lidiar con que "la primera vez que ves a tu hijo es a través de una cajita de cristal", y que "en vez de usar ese conjuntito que habías comprado para él, está vestido de cables, vías y otras cosas que lo ayudan a vivir". A pesar de que esta no es una experiencia para nada fácil, resaltó, también te deja muchas enseñanzas. "El apretón de una manita de un centímetro tiene tanta fuerza como la de un oso", dijo. "Las formas más pequeñas de expresar amor como una caricia en un bracito o en su pecho, en realidad son gigantes". "Hacer de canguritos es la forma más hermosa de conectarte piel a piel con tu hijo", agregó. Pero lo más importante de todo para Álvarez es la lección de vida que te pueden dejar los bebés que luchan a diario por sobrevivir. "Sobre todo, aprendes el verdadero significado del amor a la vida… porque es increíble ver la fuerza con la que estos pequeños se aferran a la vida y luchan cada día por salir adelante", escribió. "Son pequeños como tu mano pero luchan como leones para salir adelante, aunque no todos lo logran". Por último, la actriz mexicana dijo: "Ser mamá de un bebé prematuro es aprender a esperar para disfrutar de lo mejor que nos pudo dar la vida: Un hijo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Álvarez también tuvo que lidiar con la covid-19, por la que tuvo que estar alejada de los recién nacidos, Clío y Billy. De acuerdo con las palabras del doctor que atendió el embarazo de la actriz, los bebés llegaron de forma prematura porque su útero "ya no aguantó", explicó Álvarez. "Estaba yo dormida, cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo".

