Claudia Álvarez defiende el nombre que eligió para su bebé tras críticas en redes: "Lo importante es que le guste al papá y a la mamá" La actriz mexicana dio a conocer recientemente el nombre del bebé que viene en camino y no a todos sus seguidores les agradó su elección. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Embarazada de seis meses, Claudia Álvarez reveló recientemente durante uno de sus babyshower el nombre de la bebé que espera junto a su esposo Billy Rovzar. Tras barajar varias opciones, la actriz mexicana y el reconocido productor de cine y televisión optaron por llamar a su primera hija en común Kira, un nombre de origen persa muy común en Japón que viene a significar algo así como ‘brillante’. La elección del nombre recibió; sin embargo, duras críticas a través de las redes sociales ya que fueron varios los seguidores de Claudia a los que no les pareció acertado. “Es algo tan personal, pero tan personal, cuando eliges el nombre de tu baby que lo importante es que le guste al papá y a la mamá. La gente miren les juro me importa cero la opinión, pero cero. Yo lo amo”, dejó claro la estrella de telenovelas a través de sus redes sociales tras las críticas recibidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien los primeros meses de embarazo fueron ‘duros’ ya que tuvo que estar en ‘reposo absoluto’, ahora que ya ha pasado lo peor la inolvidable protagonista del melodrama de Televisa Simplemente María no puede estar disfrutando más de la dulce espera. “Los primeros tres meses fueron duros porque el primer mes y medio estuve en reposo absoluto. Tuve sangrados, estuvo fuerte. Luego náuseas, vómitos cañones hasta los cuatro meses y medio y ahorita ya estoy disfrutando”, aseguró la bella intérprete de 38 años en Instagram. Más que miedo, la llegada de su hija es algo que despierta mucha curiosidad en Claudia ya que, como reconoció en sus redes sociales, no sabe qué tipo de madre será. “No me da miedo la maternidad, me da muchísima curiosidad de ver cómo voy a ser yo, si voy a ser una mamá aprensiva, o si voy a ser mucho más light, sé que va a cambiar mi vida, pero tengo mucha curiosidad de ver cómo voy a ser como mamá”, se sinceró. Advertisement EDIT POST

