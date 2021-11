Claudia Álvarez comparte por primera vez fotos de los gemelos que espera Claudia Álvarez compartió por primera vez imágenes del ultrasonido de los gemelos que está esperando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez Claudia Álvarez | Credit: Claudia Álvarez/Instagram ¡La actriz Claudia Álvarez ya se ve radiante con su pancita de embarazada! Ahora que tiene seis meses de embarazo, la mexicana compartió por primera vez fotos del ultrasonido en el que aparecen los gemelos que está esperando. En las imágenes, se puede ver de manera clara a los bebés. La primera de las fotos es del niño, y la segunda de la niña que está en camino. "Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio Kg cada uno pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más. Cómo van todas las embarazadas que me siguen???? Cuéntenme cómo se sienten!!!!!", escribió la actriz en Instagram. Inmediatamente muchos quedaron encantados con las tiernas fotos de los bebés, y les dejaron decenas de mensajes de afecto. "Qué bendición más grande!!!"; "indescriptible el milagro de la vida y la emoción de llevarlos en las entrañas. Qué emoción y qué alegría más grande"; "Yo tengo unas gemelitas de 1 año y el ver tus fotos me recordó que es lo más bonito que puede haber el sentirlos a los dos corazones latir dentro de ti"; "Ser mamá de gemelos es algo maravilloso", le dijeron. El pasado 5 de septiembre la actriz dio a conocer que estaba embarazada de mellizos. "¡Notición! ¡¡¡¡Hemos sido doblemente bendecidos!!!!", dijo en Instagram. "Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a ¡dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela Vencer el desamor, de 40 años, ya es mamá de la pequeña Kira, de un año, y fue muy criticada en una ocasión por los métodos de aprendizaje que usa con su pequeña. "Aquí en redes muchas personas que me comentan que por qué hago esto con mi hija, que la voy a traumar y bla bla bla obvio sin antes investigar tantito lo que estoy haciendo… Son muy buenas para educar a los hijos de los demás. Qué tristeza, eso sí, que luego con sus hijos no apliquen toda esa teoría tan maravillosa", dijo al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Claudia Álvarez comparte por primera vez fotos de los gemelos que espera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.