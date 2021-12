Así de divertida estuvo la fiesta de la hija de Claudia Álvarez que cumplió 2 añitos Claudia Álvarez le celebró su cumpleaños número dos a Kira con una fiesta especial, a la que asistieron sus primos y amiguitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kira y sus padres Kira y sus padres | Credit: Claudia Álvarez/Instagram Si alguien está disfrutando de la maternidad es la actriz Claudia Álvarez, quien está embarazada de siete meses y a su vez presta todas las atenciones a su pequeña Kira, a quien le celebraron su cumpleaños número dos con una fiesta especial, a la que asistieron sus primos y amiguitos. Si bien la pequeña llega a sus 2 años de vida el próximo 26 de diciembre, sus papás quisieron hacerle la fiesta antes "para que pudiera compartir con sus amigos y primos", según explicó la actriz y reportó Univision. "2 años Kira 🦄 Qué rápido se pasa el tiempooooo mi bebé ya no es tan bebé ya es una niña y se me pasó en un abrir y cerrar de ojos!", dijo Álvarez en Instagram. "Han sido los 2 años más llenos de amor, aprendizaje, retadores, con muchísimo trabajo personal de parte de Billy y mío para sacar nuestra mejor versión! Eres una gran maestra Kira y lo que más le pido a la vida es que seas una niña feliz!!!", dijo la mamá orgullosa. En varias fotos compartidas por la protagonista de Vencer el desamor se puede ver que en la fiesta se la pasaron a lo grande. El lugar escogido fue decorado de manera muy detallada y con buen gusto con temática de unicornio. No faltaron los globos, las piñatas, payasos, y sobre todo la alegría de los presentes. A quien se le vio muy contento en la celebración de su pequeña fue al papá, el productor Billy Rovzar, quien aparece en más de una foto disfrutando al lado de Kira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos fueron los seguidores que dejaron sus mejores deseos a la pequeña. "Muchísimas felicidades a esa hermosura 😍😍😍"; "felicidades a Kira por estos dos años de plenitud y amor 😍"; "muchas felicidades y muchas bendiciones a la hermosa 😍🎉🎉🎂🎂🎊"; "wowow qué rápido pasó 😌 Muchas felicidades Kira hermosaaaaa🎊🎊🎊🎊", le dijeron. En las últimas semanas Álvarez y Rovzar han tenido mucho que celebrar. Recientemente la pareja hizo una fabulosa fiesta de baby shower donde finalmente supieron que los mellizos que llegarán dentro de poco serán niño y niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así de divertida estuvo la fiesta de la hija de Claudia Álvarez que cumplió 2 añitos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.