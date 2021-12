¡De película! Así fue el baby shower de Claudia Álvarez Claudia Álvarez ha celebrado un hermoso baby shower acompañada de sus seres queridos, del que compartió cada momento con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Álvarez Claudia Álvarez | Credit: Claudia Álvarez/Instagram ¡Claudia Álvarez no ve el día en que por fin lleguen al mundo sus mellizos! A muy poco de dar a luz, la actriz ha celebrado un hermoso baby shower acompañada de sus seres queridos y compartió cada momento con sus seguidores. "Gracias @vickyalvarezo por organizar tan hermoso baby shower para mis #Twins", agradeció Álvarez en sus redes sociales. "Fue mágica la ceremonia con @dapani.ceremonias mis amigas y familia me hicieron sentir la mujer mas amada del mundo!!!", añadió. "Gracias a @happyworldmexico por hacer de este brunch un momento superespecial por toda la decoración y la mesa de dulces a @localtrendymx por su mobiliario maravilloso y a la gente de @previtamx por cuidarnos a todos haciéndonos pruebas de covid para estar más tranquilas en mi evento!!!", dijo la actriz. En varias de las fotos compartidas se puede ver la increíble decoración con los colores azul y rosado, ya que la futura mamá de mellizos traerá al mundo niña y niño. Todo quedó espléndido, con una increíble elegancia y la vez sencillez que hicieron de esta una celebración de ensueño. "Hermosísima Claudia!!!, y que bellísimo el baby shower"; "qué hermosa toda la decoración😍"; "qué bonito!!! Felicidades Clau!!"; "waoooo todo quedó muy hermosos bendiciones que todos salga bien", le dijeron los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Álvarez y Billy Rovzar anunciaron el pasado septiembre que estaban en espera de mellizos. "Hemos sido doblemente bendecidos. Cuando se enteraron en el cielo de que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas", aseguró la intérprete de 40 años. La pareja ya tiene a la pequeña Kira. Según Álvarez, el convertirse por primera vez en madre fue un proceso largo, difícil y doloroso. Este embarazo tampoco parece haber sido cosa fácil, de acuerdo a declaraciones de la actriz, quien recientemente "tatuó" su pancita de embarazada. "Con tatuajes, porque así siento este embarazo, rudoooo", escribió en Instagram.

