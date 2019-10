¡Mira los disfraces de Halloween de los hijos de estas celebridades! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Lucca Miranda Araos Manaña se celebra Halloween y estos orgullosos papás se adelantaron a la fecha disfrazando a sus retoños. Empezar galería Lucca Miranda Araos Image zoom IG/Lucca Miranda Araos El hijo de Chyno Miranda está más que listo para su primer Halloween. Advertisement Advertisement Los chicos López Image zoom IG/Mario López El presentador y actor se disfrazó de los personajes de la película Karate Kid junto a sus hijos Gia (izq.), Santino y Dominic. Rocco Image zoom IG/Águeda López "Un Harry Potter muy feliz 😂😍❤️🐣", compartió Águeda López sobre su retoño. Advertisement Masha Moreira Laevski Image zoom IG/Ana Layevska "Las fiestas de #Halloween ya comenzaron y sin duda Masha es la más feliz y divertida. 🥰💖🍬", publicó Ana Layevska. Luz Elena González Image zoom IG/ Luz Elena González "Nosotras en villanas 😈 happy Halloween 👻🎃🍕!!!!! Aclaro que santi no quizo salir en la foto 🙄🤪😆!!!! #amoamishijos#amorincondicional#patyluteamamosamiga #lovemybabys#lovehalloween 🖤💜🧡", dijo la actriz junto a su hija María. Santiago Enrique Bastón Image zoom IG/Eva Longoria El hijo de la actriz y productora Eva Longoria se ve muy lindo como un murciélago. Advertisement Advertisement Advertisement Zoë Saldaña Image zoom IG/Zoë Saldaña Uno de los hijos de la actriz está listo para luchar contra el crimen como Spider-Man. Miles Theodore Stephens Image zoom IG/Chrissy Teigen Vestido de un peludo peluche, el hijo de Chrissy Teigen y John Legend se ve precioso en su disfraz. Luna Simone Stephens Image zoom IG/John Legend La hija de Teigen y Legend se lució con su pose de Mujer Maravilla. Advertisement Advertisement Advertisement Gabrielle Union Image zoom IG/Gabrielle Union La actriz y su hija se disfrazaron como porristas. Stormi Webster Image zoom IG/Kylie Jenner La niña le está siguendo los pasos a su mamá, Kylie Jenner. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image ¡Mira los disfraces de Halloween de los hijos de estas celebridades!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.