¡Chyno Miranda ya quiere agrandar de nuevo la familia! A un año del nacimiento de su primogénito, el cantante venezolano Chyno Miranda pidió a su esposa un segundo bebé. ¿Se le cumplirá el deseo? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena parece haberle servido a Chyno Miranda para enamorarse aún más de su esposa, ya que el cantante venezolano se derritió en halagos para la joven modelo y hasta le pidió tener otro hijo. El intérprete acudió a las redes sociales para expresar su amor por Natasha Araos en un intento por convencerla de que le den un hermanito al pequeño Lucca. “Hoy no es ningún día especial ni nada por el estilo…solo me provocó decirte que sin ti la vida sería aburrida y que ya deberíamos empezar a buscar el segundo muchacho”, escribió el cantante junto a una fotografía con su esposa. Chyno cumplió el año pasado el sueño de convertirse en padre por primera vez con el nacimiento de Lucca, un momento que describió como “celestial e inolvidable”. Desde entonces ha cumplido su promesa de ser un papá presente y consentidor con el pequeño, al que muchos seguidores del venezolano consideran un minigemelo de su padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ahora puedo decir con firmeza que me siento completo y realizado. Mi sueño está cumplido y ahora dedicaré todo lo que soy a mantenerlo saludable y amado junto a la mejor y más admirable madre que pudo tener mi príncipe”, expresó el cantante en sus redes el día del nacimiento del bebé. Por lo visto, la paternidad le ha sentado de maravilla al venezolano, que está ansioso por agrandar la familia. Con el Día del Padre en el horizonte, bien podría dar la buena noticia de que Lucca pronto será un hermano mayor. Sóoo falta esperar respuesta de mamá.

