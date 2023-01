El hijo de Chyno Miranda y Natasha Araos derrite las redes con tierna foto Poco dada a mostrar a su pequeño Lucca, la empresaria compartió orgullosa lo grande, amoroso y dulce que está su chiquitín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la separación de Chyno Miranda y Natasha Araos, la empresaria ha preferido no mostrar en exceso a su pequeño Lucca en las redes. Por el contrario, es partidaria de proteger su intimidad y así lo está haciendo. Sin embargo, de vez en cuando, y de forma muy cuidadosa, la feliz mamá comparte momentos entrañables con su bebé, sin enseñar demasiado, solo lo justo. En esta ocasión, Tashi ha publicado una tierna imagen de madre e hijo disfrutando de un momento de paz y amor puro. Junto a ella, una declaración de amor de la exesposa del cantante que ha conmovido a sus seguidores. Natasha Araos y Chyno Miranda Natasha Araos y Chyno Miranda | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) El pequeño Lucca aparece recostado junto a su mami, ambos con carita de sueño y disfrutando de su compañía. "Lo que me llena de amor todos los días. Lo único que me importa, él. Qué dicha ser tu mamá", escribió Natasha. Natasha Araos y su hijo Lucca Natasha Araos y su hijo Lucca | Credit: IG/Natasha Araos La emprendedora venezolana sigue creciendo profesionalmente y cumpliendo sueños. Su más reciente proyecto ya está en el mercado y es todo un éxito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de su propia proteína vegana, Protash, un producto saludable para incorporar a los batidos y otros platos, disponible en Estados Unidos. Desde su perfil de Instagram, Natasha comparte recetas en las que se puede utilizar para llevar una vida sana. Uno de los muchos propósitos cumplidos que se suman a los que ya tiene en mente para el 2023.

