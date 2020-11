Close

¡Así celebró un convaleciente Chyno Miranda sus 36 años! Rodeado del calor de su familia y recuperándose de la enfermedad que le dejó casi paralítico, el cantante tiene claro cuál es su mejor regalo... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chyno Miranda celebra hoy, día 15 de noviembre, sus treinta y tres años de vida. Un cumpleaños muy especial para el cantante, quien se encuentra convaleciente de una dura enfermedad que acaba de tenerle cuatro semanas en un hospital sin poder caminar. Después de sufrir “mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento” en sus extremidades, llegó “hasta un punto que no pudo caminar más”, confirmaron sus representantes hace apenas una semana, cuando se dio a conocer la noticia. Su mujer, Natasha Araos, está siendo el mejor apoyo para su marido. Muy emocionada el primer día que su esposo dejó el hospital, aseguró que: “realmente aquí en casa sé que se va a recuperar al mil por ciento porque va a recibir a cantidades industriales la mejor medicina del mundo que es el amor. El amor todo lo puede y todo lo gana”, afirmó con una gran sonrisa. Image zoom Credit: IG Natasha Araos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas imágenes en las que la pareja fue vista dirigiéndose a su terapia, recientemente emitidas por El gordo y la flaca, conmovieron por su ternura a los fans del artista: Además del apoyo incondicional de su mujer, que se está portando como toda una campeona, y las palabras de cariño de toda su fanaticada, Chyno tiene claro cuál es su mejor regalo en este cumpleaños diferente a todos: su pequeño Lucca, quien a sus 18 meses, pinta todos los días una sonrisa en la cara de sus papás, pese a los tiempos difíciles que atraviesan sus progenitores. Así apareció el cantante en sus historias hoy, comiéndose a su hijo a besos: Image zoom Credit: IG Chyno Miranda "Mi mejor regalo", escribió bajo el tierno clip, mientras que agradeció la felicitación que había compartido anteriormente su esposca, con esta foto del recuerdo: Image zoom Chyno no quiso dejar de agradecer a todos sus fans por tantas muestras de cariño, desde que se supo de su difícil dolencia: Image zoom Credit: IG Chyno Miranda ¡Felicidades Chyno! Ojalá pase pronto la tormenta y te recuperes rápidamente, rodeado del calor de tu familia. ¡Mucha fuerza!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así celebró un convaleciente Chyno Miranda sus 36 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.