El pasado mes de abril, los venezolanos Chyno Miranda y Natasha Araos compartían en sus redes el feliz anuncio de la llegada de su primogénito Lucca. Desde entonces, ambos enternecen muy seguido a sus seguidores con instantáneas del pequeño, que es un verdadero muñeco y a sus fans les encanta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Chyno hizo un llamado a sus fans a través de sus redes para que, por favor, le ayudaran a denunciar una cuenta de instagram en la que repostean sin su autorización fotos y videos de su pequeño. Al parecer esa cuenta alcanza ya los ochenta mil seguidores. Lo que más le molesta al cantante es que ahora, los dueños de esa cuenta-fan de Lucca, están tratando de venderla para sacar beneficio al following del pequeño. Que otras personas estuvieran tratando de lucrarse con su hijo, sin permiso y a costa de un menor, fue lo que hizo hervir la sangre de su papá. Si bien muchas personas le dieron razón, otras se preguntan: ¿por qué no mantiene a su hijo en privado si tanto le preocupa eso? Alicia Machado, por ejemplo, contestaba en el post compartido por Suelta la Sopa al respecto: "Mi vida, lo que pasa es que la gente buena como nosotros ¡no percibimos los alcances que tiene la maldad! Y lamentablemente como en la vida, las redes están llenas de gente así. ¡Dios los bendiga y a la hermosa familia que son!" Hasta este momento, el comentario de la Miss Universo tenía poco más de cien likes. Image zoom Sin embargo, otros opinaron cosas como: "Ellos hacen pública la vida de sus hijos menores de edad y hasta páginas les hacen y ahora reclaman porque no es a ellos a quien les llega el dinerito", dijo alguien que lleva ya más de trescientos me gusta. El post ya fue visto por más de un cuarto de millón de personas y almacena más de mil comentarios.

