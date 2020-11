Close

En un año difícil, ¡bebé de Chyno Miranda, protagonista total de su espectacular árbol de Navidad! El pequeño Lucca, de año y medio, fue la inspiración absoluta del árbol navideño de sus papás este año, que querían "que se viera que hay un bebé en casa". ¡El resultado es impresionante! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los años más difíciles en la vida de Chyno Miranda y su esposa, la bella venezolana Natasha Araos, está llegando a su fin. Si para todos han sido unos meses complicados, debido a los cambios forzosos que la pandemia ha creado en nuestras vidas, el cantante además atravesó una difícil enfermedad que le dejó prácticamente paralítico y ahora se encuentra convaleciente en casa tras haber estado internado un mes en el hospital. Tashi, como se conoce cariñosamente a su esposa, ha sido una roca para su familia. Sin separarse un momento del cantante, la mamá del pequeño Lucca, quien ya tiene año y medio, ha conseguido con su fortaleza y alegría, que la familia no se desmorone ante las dificultades y siga adelante en su lucha. Ahora, entrando en la época de Navidad, ha querido presumir en sus redes el fastuoso árbol de este año, el cual es un auténtica maravilla. Image zoom Credit: IG Natasha Araos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡POR FIN terminó de llegar la Navidad a nuestro hogar!” exclamó la alegre Tashi al ver la decoración de su árbol. “Soy de las que pienso que esta época del año es la más hermosa de todas. Una época de compartir, de familia, de amor y muchas alegrías. Desde varias Navidades, mi amigo Alexander Sánchez” dijo refiriéndose al decorador, “ha estado compartiendo este momento de familia con nosotros. Este año, cuando hablamos, le dije quiero algo para Lucca ❤, que sea divertido, lleno de fantasía y que se sienta que hay un bebé en casa… Aparte, amamos las galletas de Navidad”, confesó. Image zoom Credit: IG Natasha Araos Entusiasmada ante la belleza de su gran árbol al verlo finalizado, continuó: “Esto es arte y es magia pura. Dios te bendiga y siga dándote mucha salud para que sigas creando y teniendo esa creatividad y energía que te caracterizan. ¡Gracias por crear algo tan único, original y hermoso para mi familia❤!”, agradeció al creativo. “Ahora, ¡a disfrutar de esta fecha tan hermosa ❤!”, recomendó la bella esposa de Chyno. “¿Cuál foto les gusta mas? ¡Amo a mi duendecito!”.

