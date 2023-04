Se filtra supuesto ultrasonido del bebé que esperan Christian Nodal y Cazzu La imagen muestra la fecha en que habría sido tomada la ecografía y gracias a ella se podría predecir cuándo nacerá la criaturita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras las redes todavía no se reponen del notición de que Christian Nodal y su novia, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida en el mundo artístico como Cazzu, esperan su primer hijo, ahora surgen imágenes del supuesto ultrasonido que se hizo la cantante y que revelaría aproximadamente cuánto tendría de embarazada y cuándo podría nacer su bebé. Las imágenes surgieron en las redes de Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, quien compartió la imagen que se ha filtrado a la red. "Primer ultrasonido del bebé de Nodal y Cazzu , fue tomado el 26 de enero …!", dice el post para indicar que la intérprete nacida en Fraile Pintado, Argentina, de 29 años. Asumiendo que la imagen efectivamente pertenezca a la artista y que se haya tomado en el 2023 entonces Cazzu tendría entre tres y cinco meses de embarazo. Sacando las cuentas la parejita daría la bienvenida a la criatura en agosto próximo. La aparición del cantante mexicano con la artista argentina causó conmoción y desató el runrún de que estaban esperando su primer hijo: christian nodal cazzu bebe ultrasonido se filtra Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video con el que la artista mostraba finalmente su pancita de embarazada: Después de que la artista gritara a los cuatro vientos las nuevas de su dulce espera el intérprete de "Botella tras botella" se apoderó del escenario en uno de sus conciertos para confirmar las nuevas. "Quiero darles la noticia que ya no soy un papacito; ahora sí soy un papá", exclamó emocionado. ¡Felicidades a ambos!

