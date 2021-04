Ex de Frida Sofía revela el sexo de su primer bebé Christian Estrada se convertirá en padre junto a su novia Ferka Quiroz. La pareja realizó una reunión para dar a conocer el sexo del bebé. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de febrero Christian Estrada y su novia Ferka Quiroz, quienes se conocieron mientras realizaban el Reality deportivo Guerreros 2020, dieron a conocer que están a la espera de su primer bebé. Los futuros padres llevaron a cabo el tradicional gender reveal para informar si esperaban una nena o un varón. Así, la pareja se reunió con familiares cercanos, amigos y par de perritos blancos en un lugar de la Ciudad de México; el cual, estaba decorado con una serie de globos en tono azul y rosa, en algunos se podía leer la frase "Welcome Baby". La actriz portaba un vestido blanco con cierre de ornamento en tono dorado a juego con sus zapatos; además, se cubría con un largo saco amarillo de tela ligera. Por su parte, el ex de Frida Sofía iba vestido con camisa y tenis blanco, así como un pantalón en tono claro. Ferka Quiroz y Christian Estrada Credit: Cortesía: Ferka Quiroz y Christian Estrada SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras unas horas de feliz convivencia entre los asistentes, llegó el momento que todos esperaban. Ferka y el modelo pusieron al centro con un globo negro decorado con letras azul y rosa donde estaba escrito "Boy or Girl". Tras pincharlo, salió un polvo azul inundó el lugar confirmando que esperan a un varoncito. Ferka Quiroz y Christian Estrada Credit: Cortesía: Ferka Quiroz y Christian Estrada De acuerdo con declaraciones Ferka Quiroz y Christian Estrada, a diversos medios de comunicación, el pequeño podría llamarse Leonel o Maximiliano. Ferka Quiroz, Christian Estrada, Lambda García Credit: Cortesía: Ferka Quiroz y Christian Estrada Además, durante el evento se reveló también que Lambda García sería el padrino de bautizo del bebé; quien se emocionó hasta las lágrimas y respondió a la deferencia con un abrazo a sus futuros compadres.

