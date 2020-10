Chrissy Teigen y John Legend están de luto La modelo y empresaria Chrissy Teigen dio a conocer que perdió el bebé que esperaba a causa de complicaciones del embarazo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chrissy Teigen y su esposo, el cantautor John Legend, están pasando por uno de los peores momentos como padres luego de anunciar que perdieron a su tercer bebé tan solo un mes después de haber dado a conocer su embarazo. La modelo y empresaria anunció la tarde del miércoles que su hijo falleció pese a los intentar de salvaguardar el embarazo. “Estamos en shock y en un tipo de dolor profundo que solo escuchas, el tipo de dolor que jamás habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los fluidos que necesitaba, a pesar de bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente”, escribió Teigen en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías dramáticas desde el hospital. La madre de Luna Simone, de 4 años, y Miles Theodore, de 2, reveló que desde el inicio de su embarazo, este tercer retoño era especial y que hasta habían elegido su nombre, algo que la pareja usualmente hace después de haber dado a luz. “Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento posible después de su nacimiento, antes de salir del hospital”, compartió Teigen. “Pero por alguna razón empezamos a llamar Jack a este pequeñito en mi barriga. Así que siempre será Jack para nosotros. Jack luchó tanto para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será, para siempre”. La conmocionada madre, además, dedicó unas palabras a su pequeño, prometiendo amarlo para siempre. “A nuestro Jack: lo siento tanto que tus primeros momentos de vida estuvieron llenos de tantas complicaciones, que no pudimos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos”, escribió. La noticia de su pérdida sorprendió y entristeció a sus colegas y amigos del mundo del espectáculo, que inmediatamente expresaron sus condolencias y apoyo a la pareja. Celebridades como Kim Kardashian, Paris Hilton, Channing Tatum, Hailey Baldwin o Selma Blair enviaron su cariño y comprensión a los tristes padres. A un mes de haber anunciado su tercer embarazo, Teigen dio a conocer que se encontraba en reposo a causa de algunas complicaciones que eventualmente la llevaron al hospital debido a sangrado excesivo de su placenta. Este martes recibió varias transfusiones de sangre tras lo que llamó “un gigantesco coágulo sanguíneo”. El pasado 24 de septiembre, la modelo compartió la foto de un ultrasonido y alabó el esfuerzo que estaba haciendo su bebé por sobrevivir. “Hola mi dulce y fuerte niño. Estás trabajando tan duro y te prometo que ¡valdrá la pena!”, escribió en sus redes sociales. La pareja había compartido la noticia del embarazo en agosto. Una fuente reveló a People que Teigen jamás pensó que podría embarazarse de forma natural, ya que había concebido a sus dos primeros hijos a través de fertilización in-vitro, por lo que calificaba a este tercer embarazo de “milagro”.

