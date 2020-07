Chris Evans regalará un auténtico escudo del Capitán América a niño que salvó a su hermanita de un perro "Necesitamos más gente como tú", dijo el apuesto actor en su tierno mensaje para el pequeño Bridger Walker, de 6 años, que se ha hecho viral por ayudar a su hermanita. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chris Evans está acostumbrado a derretir corazones por su pinta y galanura, especialmente en su papel de Capitán América, como parte de las películas del universo Marvel. Ahora, el ojiazul está arrancando suspiros, pero esta vez por el tierno mensaje que le mandó a un pequeño héroe de carne y hueso de solo 6 años que salvó a su hermanita del ataque de un perro pastor alemán. El niño, que vive en Wyoming con su familia, responde al nombre de Bridger Walker y se ha hecho viral por sus valientes acciones para evitar que un perro pastor alemán mordiera a su hermana, algo que le provocó graves heridas y cuya historia se ha hecho viral. "Estoy seguro de que has escuchado esto bastantes veces en días pasados, pero déjame ser el siguiente en decírtelo: Amiguito, tú eres un héroe", dijo emocionado el barbado actor en una videollamada con la familia del niño y que su mamá compartió en Instagram. "Lo que tú hiciste fue valiente, muy entregado, tu hermanita es muy afortunada de tenerte como su hermano mayor. Tus papás deben de estar muy orgullosos de ti". Luego vino la sorpresa: "Voy a buscar tu dirección y te voy a mandar un auténtico escudo del Capitán América", exclamó el actor, provocando una enorme sonrisa en el rostro del pequeño, que al escuchar el mensaje llevaba puesto un disfraz del superhéroe, y de su hermanita, que atenta escuchaba la llamada. "Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú", prosiguió Evans. "Ten paciencia, yo sé que la recuperación puede ser difícil, pero por lo que he visto hay pocas cosas que puedan detenerte". Image zoom IG/nicolenoelwalker SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evans no es el único actor de las películas de Marvel que ha mostrado su admiración por este pequeño héroe de carne y hueso. Sus colegas Mark Ruffalo (que encarna a Hulk) y Brie Larson (Capitán Maravilla) mandaron tiernos mensajes al adorable Bridger luego de conocer su enternecedora y valiente historia. "¿Necesitas a alguien más en tu equipo?", preguntó Ruffalo en uno de sus mensajes. "La gente que pone el bienestar de otros por encima del suyo es la más heroica y sensible que conozco. Verdaderamente admiro tu coraje y tu corazón", puntualizó.

