Chiquis Rivera alborota las redes con un tierno mensaje donde habla de "nuestro bebé". ¿Será? La cantante ha jugado al despiste y ha publicado un tierno video donde muestra el primer regalo para 'su bebé'. ¿Habrá hecho la cigüeña su trabajo? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un tierno mensaje en sus historias de Instagram, Chiquis Rivera ha compartido un video que ha vuelto a poner las redes patas arriba. La cantante mostraba el que ella considera el primer regalo para su bebé, un chupete de lo más divertido y original que compró por Internet. Teniendo en cuenta que su hermana Jacqie Rivera espera un hijo se podría entender que se refiere a dicho bebé. Sin embargo, su forma juguetona de hablar del tema ha generado desconcierto entre sus seguidores. Estas fueron sus palabras. “Es el regalito que le compré a nuestro bebé, no sé si sea niña o niño”, empieza toda emocionada. “Yo creo que va a ser un niño”, escribió junto a un corazón azul. Aunque muchos de los comentarios de sus fans apuntan a que hace referencia a su próximo sobrinito, otros se quedaron con la duda y así lo expresaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Este año te veremos con pancita”, “Muchas felicidades si ya vas a ser mamá”, “Será una extraordinaria madre, felicidades”, dicen algunos con tremenda ilusión ante la posible noticia. Lo cierto es que Chiquis lo deja en el aire. Sea cierto o no seguro que uno de sus deseos para este nuevo año es poder convertirse en mamá junto a su esposo Lorenzo Méndez. ¡Que así sea! Advertisement

