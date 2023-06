Chiquis, ¿lista para ser mamá? La cantante, quien llegará al altar por segunda ocasión, habló en exclusiva sobre sus planes de convertirse en madre Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis y su prometido Emilio Sanchez Chiquis y su prometido Emilio Sanchez | Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Si alguien sabe que las segundas oportunidades son buenas, esa es Chiquis, quien recientemente se acaba de comprometer con el fotógrafo mexicano Emilio Sánchez. Tras dar el sí, ¿la intérprete de "Abeja reina", ya está preparada para convertirse en madre? "La verdad, lo estoy dejando en las manos de Dios", confesó a People en español la mexicoamericana. "Estoy enfocada a [mi hermano] Johnny, siempre lo menciono porque siempre ha sido un niño muy difícil de criar". Por suerte, la guía de Chiquis ha hecho al jovencito tomar su propio camino. "Ya tiene 22 años y está haciendo su vida", comenta. "Me siento como libre de irme a donde yo quiera, viajar, si quiero irme de vacaciones, de gira", y agrega. "Me siento bien, no estoy como que sí y como que no, es lo que Dios quiera, sería muy buena mamá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay duda de que la artista se siente de lo más bien y eso lo refleja con orgullo. "Hice muchos cambios, primero empezó [el cambio] mental, reconocer que mi relación con la comida no necesariamente era la más saludable", dijo en exclusiva Chiquis quien hoy por hoy luce tremendo cuerpazo y lo presume en sus redes sociales. "Yo comía si estaba triste y comía si estaba feliz y comía de más". En cuanto percibió la situación, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera cambió el chip. "Hice un clic en mi cabeza como un estilo de vida", cuenta. "Comer lo que quieras, en porciones y es mejor [comer] más proteína, más verduras, cosas sin tanta grasa, si comes con grasa que sea aguacate, aceite de oliva, cosas que sean grasa buena".

